YÖK Başkanı Saraç, Pakistan Büyükelçisi ile görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi ile görüştü.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Pakistan Büyükelçisi Qazi'nin YÖK Başkanı Saraç'ı ziyaretinde Türkiye ile Pakistan arasında yükseköğretim alanındaki ilişkiler ele alındı.

Ziyarette ayrıca, iki ülke yükseköğretimi arasında var olan ilişkilerin her alanda geliştirilerek artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması konusunda istişarelerde bulunuldu.

