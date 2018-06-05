YÖK Başkanı Saraç, Pakistan Büyükelçisi ile görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi ile görüştü.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Pakistan Büyükelçisi Qazi'nin YÖK Başkanı Saraç'ı ziyaretinde Türkiye ile Pakistan arasında yükseköğretim alanındaki ilişkiler ele alındı.
Ziyarette ayrıca, iki ülke yükseköğretimi arasında var olan ilişkilerin her alanda geliştirilerek artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması konusunda istişarelerde bulunuldu.
24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?
'Mastürbasyon' skandalında flaş gelişme
Kocaeli'deki iğrenç olayda 17 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı
Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan FETÖ çıkışı: Dilini koparırım
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah
'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti
Yeni göğüsleriyle kocasına sürpriz yapmak istedi ama...
Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı
YPG'den flaş hamle! Geri çekiliyorlar
Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum