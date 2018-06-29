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YÖK Başkanı Saraç'tan YKS mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 10:55 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: - "Yıllardır emek vererek çalıştığınız bu sınav, biraz da sakinlik, kendine güven ve bedenen sağlıklı olmayı gerektiriyor. Başarılı bir sınav için bu üç noktaya özen göstermenizi isterim" - "Bütün bir hayatı göz önüne getirdiğinizde hayat başarısının yalnızca gireceğiniz bu sınava bağlı olmadığını unutmayınız"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin, "Yıllardır emek vererek çalıştığınız bu sınav, biraz da sakinlik, kendine güven ve bedenen sağlıklı olmayı gerektiriyor. Başarılı bir sınav için bu üç noktaya özen göstermenizi isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Saraç, birinci oturumu yarın, ikinci oturumu 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek YKS dolayısıyla yayımladığı mesajda, sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Öğrencilere seslenen Saraç, "2023 için büyük, ciddi ve önemli gelişme hedeflerini önüne koymuş olan ülkemizin bu hedeflerini gerçekleştirmesi tam da sizin kuşağınıza denk gelecek. Üniversitelerimizde göreceğiniz eğitim ve üniversite hayatınız, öğreneceğiniz bilginin yanı sıra sizleri daha kültürlü, daha araştırmacı, üretken, donanımlı, ülkesini, milletini ve insani değerleri her şeyin üstünde tutan nesiller olarak yetiştirecektir." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin yıllardır emek vererek çalıştıkları sınavın, biraz da sakinlik, kendine güven ve bedenen sağlıklı olmayı gerektirdiğini belirten Saraç, öğrencilerden, başarılı bir sınav için bu üç noktaya özen göstermelerini istedi.

Prof. Dr. Saraç, öğrencilerden, bütün bir hayatı göz önüne getirdiklerinde, hayat başarısının yalnızca girecekleri sınava bağlı olmadığını unutmamaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Başarı, çok çalışmak kadar olumlu düşünceler, azim ve sabır da ister. Bu süreçte sizlere büyük emekler ve destekler veren değerli aileniz, velileriniz eminim bütün bu duyguları benimle paylaşmaktadırlar. Eğitim almayı hedeflediğiniz meslekleri ve alanları belirlerken her mesleğin kendi başına bir değer olduğu ve fırsat barındırdığını unutmayalım. Yeter ki siz başarıyı ve çalışmayı o meslekten esirgemeyin. Bu duygularla sizleri ve değerli ailelerinizi sevgiyle selamlıyorum. Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar diliyorum."

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