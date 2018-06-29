YÖK Başkanı Saraç'tan YKS mesajı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin, "Yıllardır emek vererek çalıştığınız bu sınav, biraz da sakinlik, kendine güven ve bedenen sağlıklı olmayı gerektiriyor. Başarılı bir sınav için bu üç noktaya özen göstermenizi isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Saraç, birinci oturumu yarın, ikinci oturumu 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek YKS dolayısıyla yayımladığı mesajda, sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Öğrencilere seslenen Saraç, "2023 için büyük, ciddi ve önemli gelişme hedeflerini önüne koymuş olan ülkemizin bu hedeflerini gerçekleştirmesi tam da sizin kuşağınıza denk gelecek. Üniversitelerimizde göreceğiniz eğitim ve üniversite hayatınız, öğreneceğiniz bilginin yanı sıra sizleri daha kültürlü, daha araştırmacı, üretken, donanımlı, ülkesini, milletini ve insani değerleri her şeyin üstünde tutan nesiller olarak yetiştirecektir." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin yıllardır emek vererek çalıştıkları sınavın, biraz da sakinlik, kendine güven ve bedenen sağlıklı olmayı gerektirdiğini belirten Saraç, öğrencilerden, başarılı bir sınav için bu üç noktaya özen göstermelerini istedi.