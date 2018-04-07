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YÖK Başkanı Yekta Saraç, YÖK Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

IHAAW100626-GEN/07-04-2018 - YÖK Başkanı Yekta Saraç, YÖK Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı. 07.04.2018 10:06:26 TSI NNNN

IHAAW100626-GEN/07-04-2018

- YÖK Başkanı Yekta Saraç, YÖK Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı.

07.04.2018 10:06:26 TSI
NNNN

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