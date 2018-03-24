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YÖK Başkanından Ege Üniversitesine tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 10:33 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi Rektörü Prof.

YÖK Başkanından Ege Üniversitesine tam destek

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ı makamında ziyaret etti. Rektörlüğe atanmasının ardından geçen beş ayın değerlendirildiği görüşmede Prof. Dr. Saraç, Ege Üniversitesi’nin potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve hedeflerine hızla ulaşacağına inandığını söyledi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ı makamında ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, görüşmenin verimli geçtiğini söyledi. Rektörlüğe atanmasının ardından geçen beş ayı etraflıca değerlendirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Budak, “Prof. Dr. Saraç’la samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Beş aylık süreçte öncelikle üniversitemizde huzur güven ortamını oluşturduğumuzu vurguladım. Araştırma üniversitesi olma ve uluslararası bir eğitim kurumu niteliğine ulaşma gibi öncelikli hedeflerimizi ayrıntılarıyla anlattım. Akademisyenlerle idari personellerimizle ve öğrencilerimizle yaptığımız seri toplantılar ve ortaya çıkan sonuçları da Prof. Dr. Saraç’la paylaşma şansım oldu. Özellikle, ‘Rektörle Akşam Çayı’ etkinliklerine katılan hocalarımızın Yüksek Öğretim Sistemi, üniversitemiz, eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleri gibi konularda getirdikleri önerileri YÖK Başkanına aktardım. Prof. Dr. Saraç önerilerimizi ve üniversitemizde yaptığımız çalışmaları ilgiyle dinledi” dedi.
YÖK Başkanı ile geniş çerçeveli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Budak, “Prof. Dr. Yekta Saraç, Ege Üniversitesini yakından takip ettiğini vurgulayarak daha önce de ifade ettiği desteği bu görüşmemizde de dile getirdi. Sayın Başkanın desteği bize güç verdi. Özellikle Araştırma Üniversitesi niteliği kazanma konusunda kendisinden destek istedim. Ege Üniversitesi’nin potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyleyen Saraç, her zaman yanımızda olacağını söyledi” diye konuştu.

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