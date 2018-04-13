YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Kapıcıoğlu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, "Hastaneler üniversite kuruyor. Bu doğru bir yapılanma değil. Bu yapılanmayla ilgili mevzuat düzenlemesi yapılması gerekiyor. Şu anda Yükseköğretim Kurulunun önünde bekleyen 10'dan fazla tıp fakültesi kurulma talebi var. Bu hususa burada dikkati çekmek istedim. Bu düzenlemeler sağlıklı şekilde yapıldığında, sağlıklı bir yapılanmamız olacak." dedi. Kapıcıoğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği 20'nci Genel Toplantısı'nda, üniversite yapılanmasının eğitim, araştırma ve uygulama şeklinde 3 sacayağının olduğunu söyledi. Türkiye'deki üniversite hastanelerinin 3 misyonu bünyesinde birleştirdiğini dile getiren Prof. Dr. Kapıcıoğlu, "Bu bakımdan tıp fakülteleri diğer fakültelerden ayrılıyor. Çünkü uygulamalı alanlarıyla üniversite hastaneleri, üniversitelerin içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda orada üniversitenin hocaları, meslek icrasında da bulunuyor. 'Üniversite hastanesi' dediğimizde böyle önemli 3 fonksiyonun olduğu bir yapıdan bahsediyoruz." diye konuştu.

- "Olumsuzluklarla karşılaşmamız söz konusu olacaktır" Kapıcıoğlu, üniversite hastanelerinin insan kaynağını da tıp fakültelerinin oluşturduğunu belirterek, hastanelerin artık fakülte kurar hale geldiğini vurguladı. Bu fakültelerin vesilesiyle de üniversiteler kurulur hale geldiğine dikkati çeken Safa Kapıcıoğlu, şöyle devam etti: "Yani hastaneler üniversite kuruyor. Bu doğru bir yapılanma değil. Bu yapılanmayla ilgili mevzuat düzenlemesi yapılması gerekiyor. Şu anda Yükseköğretim Kurulunun önünde bekleyen 10'dan fazla tıp fakültesi kurulma talebi var. Bu hususa burada dikkati çekmek istedim. Bu düzenlemeler sağlıklı şekilde yapıldığında, sağlıklı bir yapılanmamız olacak. Aksi takdirde tıp ve sağlık eğitiminde bir takım olumsuzluklarla karşılaşmamız söz konusu olacaktır." Üniversite hastanelerinin finansal sorunlarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde konuşulduğunu aktaran Kapıcıoğlu, bunların sadece birer hastane olarak görülmesinin pek çok fonksiyonunun gözden kaçırılması anlamına geleceğini aktardı.