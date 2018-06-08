YÖK 'Öğrenci Affı'nın şartlarını açıkladı

Gözde AK/ANKARA, (DHA)- YÜKSEK Öğretim Kurulu (YÖK) 680 bin kişiyi ilgilendiren öğrenci affına ilişkin şartları açıkladı. Buna göre terör bağlantısı olanlar hariç bütün eğitim düzeyleri dahil olmak üzere herkes af kapsamında yeniden öğrenci olma şansı elde edebilecek. Söz konusu aftan 18 Mayıs 2018 tarihine kadar ilişiği kesilen öğrencilerin yararlanabileceği belirtilirken, son başvuru tarihi olarak 18 Eylül belirlendi.

YÖK’ten yapılan açıklama göre, 18 Mayıs 2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren öğrenci affıyla ilgili Geçici Madde 78 eklendi. Söz konusu maddeye göre terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrenciler af kapsamına dâhil edilebilecek.

Ayrıca e bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerin de aralarında ‘hazırlık, intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü, Birinci ve İkinci Öğretim, TUS, DUS, EUS’un söz konusu aftan yararlanabileceği açıklandı.