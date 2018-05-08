Yok olmaya yüz tutmuş mesleğin son temsilcileri

SİİRT (AA) - Siirt'te, 71 yaşındaki Celal Balık, ilerleyen yaşına rağmen işini özenle sürdürüyor.
Uzun yıllardır adliye, tapu ve belediye başta olmak üzere kamu kuruluşu binalarının köşelerinde daktilo başında halkın taleplerini içeren dilekçeler yazan veya işlemlerini takip eden arzuhalciler, artık gelişen teknoloji ve şartlar dolayısıyla işlerini kaybediyor.
Çoğunluğunu emekli memurların oluşturduğu arzuhalciler, mesleklerinin son temsilcileri olarak görevlerini sürdürüyor.
Yaklaşık 31 yıl Siirt Adliyesinde yazı işleri müdürlüğü görevinin ardından 1998 yılında emekli olan Celal Balık, o günden bu yana arzuhalcilik yapıyor.
Boşanma dilekçesi yazdırmak için gelen çiftleri kararından vazgeçirmek için nasihatlerde de bulunan Balık, bugüne kadar 15 çifti boşanma kararından geri çevirmiş.
Başvuranların önce derdini dinleyen ve onlara yol gösteren Balık, ihtiyaç sahibi kişilerden verdiği hizmet karşılığında ücret talep etmiyor.
- "2 kişi kaldı"
Balık AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekliliğinin ardından bu işi yapmaya başladığını söyledi.
Kentte daha önce çok sayıda arzuhalcinin olduğunu şimdi ise sadece ise 2 kişinin bu işi yaptığını aktaran Balık, şöyle konuştu:
"Avukatlar duruşmalarla uğraşıyor, onların dilekçeyle uğraşacak vakitleri olmadığı için avukat arkadaşlar da vatandaşları dilekçe yazmak için bana gönderiyorlar. Ben adliyede çalıştığım sırada Siirt'te 15'e yakın arzuhalci vardı. Bazıları rahmete gitti, bazıları ise işi bıraktı."
Çiftlere boşanmamaları konusunda tavsiyelerde bulunduğunu ifade eden Balık, "Boşanma dilekçesi yazdırmak için gelen çiftlerden bazıları nasihatımı dinledikten sonra boşanmaktan vazgeçiyor. Aradan 2-3 ay geçiyor, yanıma gelip bana teşekkür ediyorlar." dedi.
Abbas Dede ise dilekçe başvurusu için Celal Balık'ın yanına geldiğini ifade ederek, "İlkokul mezunuyum ama dilekçe yazmasını bilmiyorum. Onun için buraya geldim. Katkıda bulunduğu için Allah ondan razı olsun." dedi.
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