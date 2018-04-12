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YÖK, Osmangazi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı rektör olarak atadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, YÖK, Osmangazi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı atadı

YÖK, Osmangazi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı rektör olarak atadı

YÖK, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı atadı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin Rektörü Hasan Gönen dün istifa ettiğini açıklamıştı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 5 Nisan'da araştırma görevlisi saldırgan Volkan Bayar, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı bulundurma ruhsatlı silahıyla öldürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
osmangazi üniversitesi yök Kemal Şenocak

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