YÖK, silahlı saldırıyla ilgili idari soruşturma başlattı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu'ndan bir üyeyi, Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirdi.

YÖK'ten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında üniversite ve YÖK tarafından hiçbir işlem yapılmadığı iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında müfteri olduğuna dair Başkanlığa 3 şikayet dilekçesi verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu dilekçeler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53. maddesi uyarınca, işlem yapmakla görevli ve yetkili olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne gereği yapılmak üzere iletilmiştir. Rektörlük tarafından kişi hakkında daha önceden açılmış olan soruşturmanın devam ettiği bilgisi verilmiştir."

Öte yandan YÖK tarafından, Yükseköğretim Denetleme Kurulu'ndan bir üyenin, Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirildiği bildirildi.