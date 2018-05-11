HABER

YÖK üyeleri, üniversitelerde öğrencilerle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 12:28 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu üyelerinin, sorunları yerinde tespit etmek ve üniversite öğrenci temsilcilerinin görüşlerini almak üzere düzenli aralıklarla yükseköğretim kurumlarını ziyaret etmesi kararlaştırıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyelerinin, sorunları yerinde tespit etmek ve üniversite öğrenci temsilcilerinin görüşlerini almak üzere düzenli aralıklarla yükseköğretim kurumlarını ziyaret etmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, üniversitelerde son dönemde yaşanan gelişmeleri, karşılaşılan sorunları yerinde tespit etmek üzere YÖK üyeleri, üniversitelerde öğrenci temsilcileri ile bir araya gelecek.

Kurul üyeleri, öğrenci temsilcileri ile buluşmalarının dışında, üniversitelerin genişletilmiş senato toplantılarına katılacak, dekanlarla ve diğer öğretim üyeleriyle bir araya gelerek üniversitelerin sorunlarını yerinde dinleyecek.

Bu kapsamda ilk olarak bugün, YÖK Yürütme Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Uşak Üniversitesi'ni, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ni, Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, Süleyman Demirel Üniversitesi'ni, Prof. Dr. Metin Topçuoğlu ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ni ziyaret edecek.

Cem Toker, CHP'den Meclis'e mi giriyor?Cem Toker, CHP'den Meclis'e mi giriyor?
Yıllık izne çıkacaklar bu iki tarihe dikkatYıllık izne çıkacaklar bu iki tarihe dikkat
Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YÖK YÖK Üniversitelerde öğrencilerle buluşacak Yükseköğretim Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

KYK burs ve öğrenim kredisi borcu siliniyor mu? Binlerce öğrenciye müjde

KYK burs ve öğrenim kredisi borcu siliniyor mu? Binlerce öğrenciye müjde

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Meteoroloji'den Ankara uyarısı!

Son dakika! Meteoroloji'den Ankara uyarısı!

Türkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındı

Türkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındı

CHP, KHK yetkisi için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

CHP, KHK yetkisi için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

Lüks araçlarla akılalmaz tuzak!

Lüks araçlarla akılalmaz tuzak!

Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!

FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.