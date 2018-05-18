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YÖK üyeleri, üniversitelerde öğrencilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 17:59 | Son Güncelleme

YÖK üyeleri, üniversitelerde öğrencilerle buluştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeleri, sorunları yerinde tespit etmek ve öğrenci temsilcilerinin görüşlerini almak için Bartın, Karabük, Çankırı ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversiteleri'ne ziyaret gerçekleştirdi.

YÖK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK üyeleri, sorunları yerinde tespit etmek ve öğrenci temsilcilerinin görüşlerini almak üzere, düzenli aralıklarla yükseköğretim kurumlarını ziyaret etme kararının alınmasının ardından, YÖK Yürütme Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Bartın Üniversitesi'ni, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Karabük Üniversitesi'ni, Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, Çankırı Üniversitesi'ni Prof. Dr. Metin Topçuoğlu da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Kurul üyeleri, öğrenci temsilcileri ile buluştuktan sonra üniversitelerin genişletilmiş senato toplantılarına katılarak dekanlarla ve diğer akademisyenlerle bir araya geldi. Görüşmelerde, üyeler üniversitelerin sorunlarını yerinde dinledi.

Bazı kurul üyeleri de üniversite yerleşkelerini gezerek, karşılaştıkları öğrencilerle sohbet etti ve derslere katıldı.

Geçen hafta Eskişehir Osmangazi, Kütahya Dumlupınar, Süleyman Demirel ve Uşak Üniversiteleri'ni ziyaret eden üyeler, öğrenci ve akademisyenlerle bir araya gelmişti.

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öğrenci temsilcileri YÖK Yükseköğretim Kurulu

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