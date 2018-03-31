"YÖK ve üniversitelerimiz için 27 milyon 760 bin lira ayırdık"

MERSİN (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, uluslararası rekabet edebilecek bir yükseköğretim sistemine sahip olmak istediklerini belirterek, "Bu nedenle de 2018 yılında Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerimiz için 27 milyon 760 bin lira ayırdık. Bu toplam eğitim bütçemizin yüzde 20'sinden fazladır." dedi.

Yılmaz, beraberindeki Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile katıldığı Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki Eğitim Fakültesi yeni binasının açılışı ve cami temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her alanda hedeflerine ulaşabilmesinin nitelikli bilgi üretimi ve insan kaynağıyla mümkün olduğunu söyledi.

Tam bağımsızlık için de nitelikli bilgiye ve bu bilgiyi ürüne dönüştürecek bilim adamlarına sahip olunması gerektiğini belirten Yılmaz, bu bilgiyi üretecek ve bilim adamlarını yetiştirecek kurumların üniversiteler olduğunu anımsattı.

Yılmaz, sürdürülebilir kalkınmanın önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Uluslararasında rekabet edebilecek bir yükseköğretim sistemine sahip olmak istiyoruz. Bu nedenle de 2018 yılında Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerimiz için 27 milyon 760 bin lira ayırdık. Bu toplam eğitim bütçemizin yüzde 20'sinden fazladır. Bugün itibarıyla 112'si devlet 68'i vakıf üniversitesi, 5'i vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 185 yükseköğretim kurumumuz mevcuttur. Milli Savunma Bakanlığına bağlı Milli Savunma Üniversitesini, özel bir statüde olan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesini de eklersek toplam yüksek öğretim kurumumuzun sayısı 187'ye çıkar."