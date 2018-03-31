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"YÖK ve üniversitelerimiz için 27 milyon 760 bin lira ayırdık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 18:34 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Uluslararasında rekabet edebilecek bir yükseköğretim sistemine sahip olmak istiyoruz. Bu nedenle de 2018 yılında Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerimiz için 27 milyon 760 bin lira ayırdık. Bu, toplam eğitim bütçemizin yüzde 20'sinden fazladır" - "Bugün itibarıyla 112'si devlet 68'i vakıf üniversitesi, 5'i vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 185 yükseköğretim kurumumuz mevcuttur" - "2002'de üniversitelerimizin toplam öğrenci sayısı 1 milyon 600 bin civarıydı, bugün 7 milyonun üzerinde. 2002'de kızlarımızın yükseköğretimde okullaşma oranı yüzde 12'ydi, şimdi yüzde 44. Yine öğretim üyeleri arasında da kızlarımızın sayısı erkeklerden daha fazladır"

MERSİN (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, uluslararası rekabet edebilecek bir yükseköğretim sistemine sahip olmak istediklerini belirterek, "Bu nedenle de 2018 yılında Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerimiz için 27 milyon 760 bin lira ayırdık. Bu toplam eğitim bütçemizin yüzde 20'sinden fazladır." dedi.

Yılmaz, beraberindeki Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile katıldığı Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki Eğitim Fakültesi yeni binasının açılışı ve cami temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her alanda hedeflerine ulaşabilmesinin nitelikli bilgi üretimi ve insan kaynağıyla mümkün olduğunu söyledi.

Tam bağımsızlık için de nitelikli bilgiye ve bu bilgiyi ürüne dönüştürecek bilim adamlarına sahip olunması gerektiğini belirten Yılmaz, bu bilgiyi üretecek ve bilim adamlarını yetiştirecek kurumların üniversiteler olduğunu anımsattı.

Yılmaz, sürdürülebilir kalkınmanın önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Uluslararasında rekabet edebilecek bir yükseköğretim sistemine sahip olmak istiyoruz. Bu nedenle de 2018 yılında Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerimiz için 27 milyon 760 bin lira ayırdık. Bu toplam eğitim bütçemizin yüzde 20'sinden fazladır. Bugün itibarıyla 112'si devlet 68'i vakıf üniversitesi, 5'i vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 185 yükseköğretim kurumumuz mevcuttur. Milli Savunma Bakanlığına bağlı Milli Savunma Üniversitesini, özel bir statüde olan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesini de eklersek toplam yüksek öğretim kurumumuzun sayısı 187'ye çıkar."

- Üniversitelerin öğrenci sayısı

Bakan Yılmaz, üniversitelerin kalitesini arttırmak için çalıştıklarını ifade ederek, şunları belirtti:

"2002'de üniversitelerimizin toplam öğrenci sayısı 1 milyon 600 bin civarıydı, bugün 7 milyonun üzerinde. Ülkemizde yükseköğretime erişim ve yükseköğretimde okullaşma oranını artırmak istiyoruz. 2002 yılında okullaşma oranı net yüzde 14'tü, bugün yüzde 42. Burada sevindirici bir bilgi daha vermek isterim, 2002'de kızlarımızın yükseköğretimde okullaşma oranı yüzde 12'ydi, şimdi yüzde 44. Yine öğretim üyeleri arasında da kızlarımızın sayısı erkeklerden daha fazladır."

Yükseköğretim sistemindeki büyüme sürecinin, nitelik ve kalite bakımından da yaşanması amacıyla özerk olan Yükseköğretim Kalite Kurulunu kurduklarını anımsatan Yılmaz, üniversitelerin bir alandaki çalışmasıyla diğerlerine örnek olmasını istediklerini aktardı.

- "Eğitimin nihai çıktısı milli gelirdir"

Bakan Yılmaz, yükseköğretimde daha kaliteli eğitim vermek için yasal değişiklikler yaptıklarını vurgulayarak, bu çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Öğretim görevlilerine ilişkin değişiklikleri aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim sistemimizde kaliteyi arttırmak için gereken çalışmalara devam edeceğiz. Çok net söylüyorum, Türkiye beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş ender ülkelerden biridir. Eğitimin nihai çıktısı milli gelirdir. Son 10 yıllık sürede OECD ülkeleri arasında milli gelirini en çok artıran ülke Türkiye'dir. Okul öncesi eğitimden yükseköğrenime eğitimin her kademesine yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz."

- Mersin'e iki müjde

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da 15 bin metrekare kapalı alanı bulunan yeni fakülte binasında modern derslikler, öğretim üyesi odaları ve uygulama merkezlerinin yer aldığını söyledi.

MEÜ'ye yapılan yatırımları anlatan Elvan, üniversitenin, Şehir Hastanesiyle birlikte Mersin'in sağlık turizmindeki gücünü de artırdığını dile getirdi.

Elvan, inşaatı devam eden MEÜ Onkoloji Hastanesi'nin de 29 Ekim'de tamamlanmasını istedi.

Türkiye'de son 15 yılda üniversite yerleşkelerinin diğer ülkelerdeki gelişmiş üniversitelerden çok daha iyi altyapıya sahip hale geldiğinin altını çizen Elvan, üniversiteleri geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Elvan, Mersin'le ilgili iki müjde vermek istediğini belirterek, Mersin Teknopark'ın hemen yanına ek bir bina daha inşa edeceklerini, Tarsus'a da bir üniversite kazandıracaklarını anlattı. Elvan, bu doğrultudaki kararın alındığını, önümüzdeki günlerde yasal sürecin tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı da üniversite hakkında bilgi vererek, yeni yatırımlarla öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında önemli bir adım atılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından dua edilip, yeni fakülte binasının açılışı yapıldı ve yapılacak caminin temeli atıldı.

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin Mersin Üniversitesi milli eğitim bakanı ismet yılmaz

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