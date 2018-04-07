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YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! İşte 2018 YÖKDİL sınav sonucu sorgulama sayfası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı. 17 Mart'ta yapılan YÖKDİL sınav sonuçları uzun zamandır ne zaman açıklanacak diye bekleniyordu. Anadolu Üniversitesi tarafından YÖKDİL sınav sonuçları açıklanması sonrasında 2018 YÖKDİL sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakacağım diye araştırılmaya başlandı. YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizde. 2018 YÖKDİL sınav sonucunuzu sayfamızdan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! İşte 2018 YÖKDİL sınav sonucu sorgulama sayfası

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı. 17 Mart Cumartesi günü yapılan 2018 YÖKDİL sınav sonuçları uzun zamandır bekleniyor, sınava girenler ne zaman açıklanacak diye YÖK resmi sayfasını sürekli kontrol ediyorlardı. Anadolu Üniversitesi tarafından YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı haberi üzerine nerden, nasıl bakacağız şeklinde araştırmaya başladılar.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI 2018

Sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanan, organizasyonu Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan YÖKDİL sınav sonuçları yine Anadolu Üniversitesi tarafından dün akşam açıklandı. Aşağıdaki linke tıklayarak YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. Açılan Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri sayfasından e-mail adresiniz ve şifreniz ile giriş yaparak YÖKDİL sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

YÖKDİL SINAV TAKVİMİ 2017-2018

Aday Başvuruları : 07 - 16 Şubat 2018 (saat 18:00'e kadar) Sınav Giriş Belgelerinin Yayımlanması : 12 - 16 Mart 2018 Sınav Tarihi : 17 Mart 2018
Sınav İtirazı : 19 - 23 Mart 2018
Sonuçların Açıklanması : 06 Nisan 2018
Sınav Sonucu İtirazı : 09 - 13 Nisan 2018

KAÇ ALIRSANIZ YÖKDİL SINAVI BAŞARILI SAYILIYOR?

YÖKDİL sınav sonuçlarını öğrenenler, bu sınavdan alınan puanın nerede kullanabileceğini ve kaç puan alırsa başarılı sayılabileceğini öğrenmek istiyor. YÖKDİL ile ilgili mevzuatta ilgili düzenlemelerde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL SINAVI HANGİ ALANLARDA GEÇERLİ?

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı’nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.

YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.

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