YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! İşte 2018 YÖKDİL sınav sonucu sorgulama sayfası

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı. 17 Mart Cumartesi günü yapılan 2018 YÖKDİL sınav sonuçları uzun zamandır bekleniyor, sınava girenler ne zaman açıklanacak diye YÖK resmi sayfasını sürekli kontrol ediyorlardı. Anadolu Üniversitesi tarafından YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı haberi üzerine nerden, nasıl bakacağız şeklinde araştırmaya başladılar. YÖKDİL SINAV SONUÇLARI 2018 Sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanan, organizasyonu Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan YÖKDİL sınav sonuçları yine Anadolu Üniversitesi tarafından dün akşam açıklandı. Aşağıdaki linke tıklayarak YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. Açılan Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri sayfasından e-mail adresiniz ve şifreniz ile giriş yaparak YÖKDİL sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. YÖKDİL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. YÖKDİL SINAV TAKVİMİ 2017-2018 Aday Başvuruları : 07 - 16 Şubat 2018 (saat 18:00'e kadar) Sınav Giriş Belgelerinin Yayımlanması : 12 - 16 Mart 2018 Sınav Tarihi : 17 Mart 2018

Sınav İtirazı : 19 - 23 Mart 2018

Sonuçların Açıklanması : 06 Nisan 2018

Sınav Sonucu İtirazı : 09 - 13 Nisan 2018 KAÇ ALIRSANIZ YÖKDİL SINAVI BAŞARILI SAYILIYOR?