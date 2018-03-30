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YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 16:34 | Son Güncelleme

17 Mart 2018'de YÖKDİL sınavı yapıldı ve sınava dil puanına ihtiyacı olan pek çok aday girdi. Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer için geçerlilik sunan YÖKDİL büyük ilgi çekiyor. YÖK tarafından Anadolu Üniversitesi'nin organizasyonu ile yapılan sınavda adaylar heyecanla sonuçları bekliyorlar. Peki YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

YÖKDİL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Lisansüstü eğitim veya akademik kariyer için dil puanına ihtiyaç duyan adaylar gerekli puanı alıp alamadıklarını öğrenmek için sabırsızlıkla YÖKDİL sınav sonuçlarını bekliyorlar. Peki YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesinin bünyesinde yapılan YÖKDİL'in sınav sonuçları kesin olarak ne zaman açıklanacak bilinmiyor. Ancak öndeki sınavlarda sonuçların ilan edilmesi sınav tarihinden 2 hafta kadar sonra olmuştu. Bu durumda sınav sonuçlarının Nisan ayının ilk haftasında belli olması bekleniyor. YÖKDİL sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinde sisteme giriş yapılarak öğrenilebilecek.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

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YÖKDİL yökdil sonuçları

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