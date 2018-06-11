İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bu ülkede yoksulluğun belini kırdık. Son 15 yılda dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke Türkiye oldu. Bunu Dünya Bankasının 2017 rakamı söylüyor." dedi. Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenen Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları iftar programına katılan Kaya, peygamberlikten sonraki en yüce makamın şehitlik makamı olduğunu ifade ederek, bu vatanı korumak ve yüceltmekle mükellef olduklarını anlattı. Siyaseti güçlendirerek vesayet odaklarına "dur" dediklerini vurgulayan Kaya, "Siyasi istikrar için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini milletimize götürdük. Milletimiz 16 Nisan'da yeni sisteme 'evet' dedi. Biz geçmişte olduğu gibi vesayet odaklarına değil hep milletimize dayandık. Milletimizin karşısına çıkmaktan hiçbir zaman çekinmedik. 12 sefer milletimizin önüne çıkıp hesap verdik. İnanç hürriyetine getirilen kısıtlamaları, başörtüsü zulmünü sona erdirdik. İnsan hak ve özgürlükleri alanını sonuna kadar genişlettik. Farklılıklarımızı her zaman zenginliğimiz olarak gördük. Laf değil, hizmet ürettik. Yapılamaz denilen mega projeleri ülkemize kazandırdık." diye konuştu.

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünya mazlumlarının sesi olduklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlığın adeta vicdanı olduk. 'Dünya beşten büyüktür' diyen bir liderle mazlumların umudu bir ülke haline geldik. Ülkemizin ekonomisini tam 3,5 kat büyüttük. Ürettik, ihraç ettik ve dünyada ihracat sayımızı neredeyse 2 kat arttırdık. IMF'e olan tüm borcumuzu kapattık. Enflasyon ve faiz oranlarını düşürdük. 'Sağlıkta paran yoksa tedavi de yok' anlayışı vardı paran da varsa ilaç bulamadığımız bir ülkeydi Türkiye. Biz bugün sağlıkta dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldik. 5 yıldızlı otel konforunda şehir hastanelerini ülkemize kazandırdık. Çocuklarımıza ücretsiz sağlık ve eğitim hakkını getirdik. Çocuklarımızın okul kitaplarını sıralarına koyduk. Okullaşma oranlarını katlayarak arttırdık. Bu ülkenin kadınları güçlü olsun diye kız çocuklarına pozitif ayrımcılık getirdik. Sosyal devlet anlayışıyla 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla devletin şefkat elini insanımıza uzattık. Bu ülkede yoksulluğun belini kırdık. Son 15 yılda dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke Türkiye oldu. Bunu Dünya Bankasının 2017 ekonomi rakamı söylüyor."

Sonraki dönemlerde çok daha fazlasını yapmak üzere olduklarını kaydeden Kaya, hep birlikte 15 Temmuz'da bu ülkenin istikbaline ve istiklaline sahip çıktıklarını dile getirdi. Kaya, 24 Haziran'da da bir ve beraber olacaklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Tüm şer odaklarının hain emellerini sizler sandığa gömeceksiniz. Bu ülkenin üzerinde hesap yapanların hesabını 24 Haziran'da bozacağız. Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Metin Temel Paşa komutanın ardında Mehmetçiğimiz bir destan yazdı. Oradan hain terör örgütünü bir tek sivile zarar vermeden bitirdik. Biz sınır güvenliğimizi sağladık ama aynı zamanda mazlum insanların ülkelerine dönmesini de sağladık. Şimdi birileri kalkmış o komutana diyor ki 'Başkan olursam eğer Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökeceğim' Bu millet buna izin verir mi? Bu millet bir komutanın apoletlerini söktürür mü sana? Bu millet buna izin vermeyecek. Bugün Mehmetçiğimiz Kandil'e doğru ilerliyor. Allah'ın izniyle tüm terör odaklarını bu ülkeden yok edeceğiz. Kandil'i de o terör örgütünün başına yıkacağız. Afrin'deki tünelleri onlara mezar yaptık, bugün Kandil'i de onlara mezar yapacağız. Biz 81 milyonu kucaklayarak ülkemizin 81 iline eşit ve adil bir şekilde hizmet götürmeye devam edeceğiz. Biz şehit ve gazi yakınlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gün, yeniden bir şahlanış dönemi için bu ülkeyi büyüten ve güçlenmesine vesile olan Cumhurbaşkanımız ardında dimdik durma günüdür. Biz bu vatanı her bir karış toprağına daha fazla hizmet götürüp büyüteceğiz."

- "Dünyadaki tüm güçler bir araya gelip Türkiye'ye saldırmaya çalışıyor" AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da birlik ve beraberlik içerisinde kenetlendikleri takdirde dışarıdan gelen müdahalelerin Türkiye'yi bölemeyeceğini söyledi. 24 Haziran'daki seçimin alışılageldik bir seçim olmadığının altını çizen Şenocak, "Ülkenin istikbali açısından büyük önem arz eden bir seçim olacaktır. Dünyadaki tüm güçler bir araya gelip Türkiye'ye saldırmaya çalışıyorlar. Bugüne kadar nasıl birlik beraberlik içerisinde olduysak bundan sonraki süreçte de hep beraber bu birlik beraberlik içerisinde gelecek tüm darbelere karşı duracağız." diye konuştu. Şenocak, 16 yıldır AK Parti'nin milletin hizmetkarı olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Partimiz 2001 yılında kurulduğunda karşımızda şöyle bir Türkiye fotoğrafı vardı. Sağlık sisteminin çöktüğü, eğitimin felce uğradığı, özgürlüklerin kısıtlandığı, şehit yakınları, gazilerin ve engellilerin haklarının bugünle kıyaslanmayacak kadar kötü olan günlerdi. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan reformların katbekat fazlasını 16 yıla sığdırdık. Ancak 24 Haziran'da yeniden güçlü bir ülke aynı zamanda ülkemizin ve Müslüman coğrafyaların istikbali için sizler çok önemlisiniz."