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"Yoksulluğu ortadan kaldırmak için yenilikçi araçlarla çalışıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 14:51 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Büyüyen Türkiye'nin koymuş olduğu hedefler var. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. Bu hedeflerden biri de 2030 yılına kadar yoksulluğu ortadan kaldırmak. Yoksulluğu ortadan kaldırmak için çeşitli yenilikçi araçlarla çalışıyoruz"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, büyüyen Türkiye'nin belirlediği hedefler doğrultusunda yoksulluğu ortadan kaldırmak amacıyla çeşitli yenilikçi araçlarla çalıştıklarını söyledi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük'ü ziyaret eden Kınık, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayının bu yıl 150'nci kuruluş yıl dönümünün kutlandığını anımsattı.

Türk Kızılayının 150 yıldır hayır yarışında yer aldığını belirten Kınık, kurumun Bursa'da da yaptığı hizmetlerle birçok kişinin ihtiyacını karşıladığını vurguladı.

Kınık, dünyada ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün 10-20 yıl öncesinin şartları yok. Etrafımızda ciddi beşeri afetler var. Suriye'deki savaş, Irak'ta yaşanan sorunlar var. Mültecilerimiz var, burası da etkilenen şehirlerimizden birisi. Büyüyen Türkiye'nin koymuş olduğu hedefler var. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. Bu hedeflerden biri de 2030 yılına kadar yoksulluğu ortadan kaldırmak. Yoksulluğu ortadan kaldırmak için çeşitli yenilikçi araçlarla çalışıyoruz. Mikrokredi, sosyal girişimciliğin desteklenmesi, özellikle gençlerimizin okutulması, dezavantajlı bölgelerde, özellikle terörden etkilenen bölgelerde yürüteceğimiz sosyal gelişmişlik ve şenlendirme programlarıyla beraber devletimizin destekçisi bir kurum olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

Bursa'nın afetler noktasında yüksek riskli olan Marmara Bölgesi'nin destekçisi pozisyonunda olacağını dile getiren Kınık, "Bu bölgenin hem beşeri hem de doğal afet risklerini yeniden güncelliyoruz. Afet risk azaltma ve yüksek müdahale kapasitesi oluşturacağız. Bursa'nın özellikle erişim kolaylığı, endüstri ve tarım şehri olması, yardımlaşma kültürünün gelişmiş olması, bizler açısından çok teşvik edici noktadadır." diye konuştu.

Bursa Valisi İzzettin Küçük ise Türk Kızılayının her zaman destekçisi olduğunu vurgulayarak, "Sadece Türkiye'de değil, diğer ülkelerde de vicdanımızın sesi, eli, gözü, kulağı, güzelliğidir. İftiharla anılacak değerli çalışmalar yapmıştır. Kızılayın bir ferdi olmak bana gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Küçük, Başkan Kerem Kınık'a seramik işlemeli çini hediye etti.

Kınık da Vali Küçük'e büyük şişede hediyelik olarak hazırlanan Türk Kızılayı maden suyunu takdim etti.

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Bursa Bursa Valisi İzzettin Küçük Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık

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