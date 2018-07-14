SELMA KASAP - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılı nedeniyle çıkarılan "15 Temmuz ve Türk Yükseköğretimi" adlı kitapta, YÖK ve üniversitelerin, darbe girişimine ilişkin faaliyetlerinden örneklere yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletin iradesinin üstünde güç yoktur" sözüne yer verilen kitapta, darbe teşebbüsünün ardından tüm yurtta tutulan demokrasi nöbetlerinden görseller de paylaşıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "15 Temmuz ve Türk Yükseköğretimi" adlı kitabın sunuş bölümünde kaleme aldığı yazıda, ülkenin siyasi tarihinin en hain olaylarından birinin 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu, darbeye teşebbüs sürecinde milletin genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, öğretim üyesiyle sokağa döküldüğünü ve bu hain girişime geçit vermediğini vurguladı.

Bu süreçte üniversiteler dahil devletin çeşitli kurumlarından şehitler verildiğine, sonrasında kurumların kendi içinde FETÖ/PDY terör örgütüne karşı çeşitli tedbirler aldığına işaret eden Saraç, YÖK Başkanlığı tarafından da menfur darbe girişiminin hemen sonrasında hızla tüm üniversite yönetimleriyle irtibata geçildiğini ve devletin kurum ve kuruluşlarıyla uyumlu bir iş birliği sürecinin tesis edildiğini anlattı.

- "Teröre geçit verilmemiştir” YÖK tarafından darbe teşebbüsünün hemen ardından yapılan bir açıklama ile milletin iradesine karşı düzenlenen, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek darbe girişiminin şiddet ve nefretle kınandığını, demokrasinin en önemli savunucularından üniversitelerin milletin iradesine saygı ve demokrasiye sahip çıkma noktasında tek vücut halinde tepkisini gösterdiğini hatırlatan Saraç, şöyle devam etti:

"Dünya tarihinde yaşanan darbelerle karşılaştırıldığında, bu darbe teşebbüsünün diğerlerindeki gibi sureta bile olsa ekonomik, mali veya idari nedenlere dayanmadığı, ne toplumda ne de orduda bir karşılığının olmadığı, aksine toplumun tüm tabakalarına ve kesimlerine sızan bu örgütün sadece kendi emelleri için düzenlediği hain bir girişim olduğu açıkça görülmektedir. Nitekim bu girişim yekvücut haline gelmiş olan yüce Türk milleti tarafından durdurulmuş, teröre geçit verilmemiştir."Saraç, 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte gerek YÖK bünyesinde gerekse üniversitelerde birçok faaliyet yürütüldüğünü, toplantılar yapıldığını, yurt dışına bilgilendirme mektuplarının gönderildiğini, ulusal ve uluslararası alanlarda çeşitli yönleriyle darbe girişiminin ele alındığını ve akademik makaleler yayımlandığını belirterek, tüm üniversitelere darbe sürecinde yaptıkları faaliyetler nedeniyle teşekkür etti.

- Darbe teşebbüsünün toplumsal etkileri ele alındı

Kitapta, YÖK bünyesinde ve pek çok üniversitede yapılan faaliyetler ve bunlara ilişkin görsellerin yanı sıra darbe teşebbüsünün toplumsal etkilerinin etraflıca ele alındığı makaleler de yer aldı. 15 Temmuz darbe kalkışmasının devlet mekanizması ve kurumları ile Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan FETÖ/PDY'nin gerçekleştirdiği bir girişim olduğuna dikkat çekilen makalelerde, "Türkiye'nin siyasi tarihinde daha önce görülmemiş bir saldırıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi içinde bu teşebbüse karşı tutum takınması ve birlikler arasındaki çatışmalar, askeri hiyerarşi içinde bir darbe girişimi olmadığını gözler önüne sermiştir." değerlendirmesinde bulunuldu. Darbelerin geçmişte, siyasi istikrarsızlık, koalisyon sorunu ve mali buhranın toplumu ciddi anlamda etkilediği ve şiddet eylemlerinin arttığı dönemlerde hayata geçirildiği aktarılan makalelerde, FETÖ'nün darbe teşebbüsü için 15 Temmuz öncesinde hiçbir reel bir zemin bulunmadığı belirtildi.Makalelerde, "Ülke içinde darbe için siyasi, iktisadi veya toplumsal altyapı bulunmadığı gibi, sonrasında teşebbüsü destekleyecek hiçbir siyasi ve iktisadi yapının mevcut olmadığı görülür. Tersine, diğer darbe dönemlerine kıyasla ekonomik verilerin olumlu seyrettiği bir dönem yaşanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

15 Temmuz darbe teşebbüsünün iktisadi ve siyasi olumsuz etkilerine rağmen özellikle iktisadi ve siyasi anlamda beklenenden daha çabuk toparlanıldığı vurgulanan makalelerde, toplumun demokratik siyasi kültüre sahip çıkmasının, bu toparlanmanın önemli sebeplerinden birisi olarak görüldüğü de aktarıldı. - Türk yükseköğretiminin 15 Temmuz darbe girişimine karşı duruşu Kitapta, YÖK ve üniversitelerin, darbe teşebbüsünün ilk dakikalarından itibaren öğrenci ve öğretim üyeleriyle buna karşı durmasına, sonrasında yaşanan süreçte ulusal ve uluslararası pek çok faaliyetin yürütüldüğü oturum, panel, sergi, kongreler düzenlenmesine, kitaplar yazılmasına dair görseller de dikkati çekti. Tüm üniversitelerin faaliyetlerine yer verilemeyeceği için örneklerle yetinildiği ifade edilen kitapta, özellikle uluslararası kamuoyu nezdinde darbe girişiminin anlaşılabilmesi için YÖK ve üniversite rektörlerinin yazdığı mektupların önemine işaret edildi. - Avrupa’ya mektuplar gönderilip ziyaretlerde bulunuldu