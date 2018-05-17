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YÖK'ten akademisyenlere "Filistin davasını etkin duyurma" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 16:57 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu: - "Türk akademisinin her bir ferdinin üzerine düşen, Filistin davasını bütün bilimsel platformlarda etkin şekilde duyurmak ve bu mazlum halkla duygularımızı paylaşmaktır" - "Mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu kararlılıkla beyan ediyor, Filistinli gençlerin yükseköğrenime erişimini ve Filistin üniversitelerinin akademik çalışmalarını desteklemeyi insani bir görev biliyoruz"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Türk akademisyenlere "Filistin davasını bütün bilimsel platformlarda etkin bir şekilde duyurma ve bu mazlum halkla duyguları paylaşma" çağrısında bulundu.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'teki gelişmeler üzerine Yükseköğretim Genel Kurulunun bugün toplandığı bildirildi.

Toplantı sonucu yayımlanan açıklamada, İsrail devletinin 60 yılı aşkın süredir bölgede işlediği insanlık suçlarına bir yenisini daha eklediği ve uluslararası hukuku ayaklar altına aldığı belirtilerek,"Gazze'de kadın ve çocuk dahil çok sayıda masum insanı öldürerek tarihe kara bir leke olarak düşecek büyük bir katliam yapmıştır.

Mazlum Filistin halkının yaşama hakkına sahip çıkmak hepimizin görevidir. Filistin halkı şehitlerini toprağa, acılarını kalplerine gömerken üzerimize düşen, her ortamda Filistin'e yalnız olmadığını göstermektir." ifadelerine yer verildi.

Filistin davasının Türk milletinin ortak hassasiyeti olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün Türkiye’deki her kesim, üzerilerine kurşun yağdırılırken ve toprakları adım adım işgal edilirken, Kudüs'ü korumak için verdiği mücadelede Filistin'in yanında durmaktadır.

Türk akademisinin her bir ferdinin üzerine düşen, Filistin davasını bütün bilimsel platformlarda etkin bir şekilde duyurmak ve bu mazlum halkla duygularımızı paylaşmaktır.

Yükseköğretim Kurulu olarak mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu kararlılıkla beyan ediyor, Filistinli gençlerin yükseköğrenime erişimini ve Filistin üniversitelerinin akademik çalışmalarını desteklemeyi insani bir görev biliyoruz."

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YÖK Yükseköğretim Genel Kurulu Yükseköğretim Kurulu

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