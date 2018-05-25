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YÖK'ten mobil uygulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 13:58 | Son Güncelleme

Android ve IOS işletim sistemlerine uygun, akıllı mobil cihazlara uyumlu şekilde geliştirilen ve ilk kez kullanıma sunulan "YÖK Mobil" uygulamasıyla birçok hizmet sağlanacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Android ve IOS işletim sistemlerine uygun, akıllı mobil cihazlara uyumlu şekilde geliştirilen ve ilk kez kullanıma sunulan "YÖK Mobil" uygulamasıyla, kullanıcılar birçok hizmete erişebilecek.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Android ve IOS işletim sistemlerine uygun ve akıllı mobil cihazlara uyumlu şekilde geliştirilen "YÖK Mobil" uygulaması kullanıma sunuldu.

Uygulamayı telefonlarına yükleyen kullanıcılar, YÖK'ün kurumsal bilgilerine, duyuru ve haberlerine, akademisyen bilgilerine, Yükseköğretim Program Atlası'na, dergi ve raporlarına, Tez Merkezi'ne, üniversitelerin yayınladığı öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro ilanlarına, üniversitelerin iletişim bilgilerine ve konumlarına erişebilecek.

Uygulamayla, herhangi bir konuda yazılan tezlere, makalelere, çalışmalara, patentlere ve sunulan bildirilere ulaşılabilecek. Öte yandan kullanıcılar, Türkiye'deki fakültelere ve meslek yüksekokullarına kayıtlı öğrenci sayılarına kadar pek çok bilgiyi öğrenebilecek. YÖK dergi ve raporlarına da uygulamadan ulaşılabilecek.

- Uygulamada kadro ilanları da bulunacak

Uygulamayla kadro ilanlarının takip zorluğu da aşılmış olacak. Üniversitelerin öğretim üyesi dışındaki, araştırma ve öğretim görevlisi kadrolarının ilanları da uygulamada yer alacak.

Uygulamadaki YÖK belge doğrulama bölümü sayesinde, e-Devlet Kapısı'ndan alınan öğrenci ve mezun belgeleri de doğrulanabilecek.

YÖK Mobil uygulamasına gelecek dönemde "Denklik Belgesi", "Akademisyen Belgesi", "Diploma Doğrulama", "Elektronik Kayıt", "ÖSYM Kılavuzunda Yer Alan Programların Koordinat Bilgilerinin Haritalarda Görüntülenmesi" ve "KYK Yurtlarının Koordinat Bilgilerinin Haritalarda Görüntülenmesi" gibi yeni hizmetlerin eklenmesi planlanıyor.

Uygulama, Apple ve Google Play Store üzerinden indirilebilecek.

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