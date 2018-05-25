YÖK'ten mobil uygulama

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Android ve IOS işletim sistemlerine uygun, akıllı mobil cihazlara uyumlu şekilde geliştirilen ve ilk kez kullanıma sunulan "YÖK Mobil" uygulamasıyla, kullanıcılar birçok hizmete erişebilecek.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Android ve IOS işletim sistemlerine uygun ve akıllı mobil cihazlara uyumlu şekilde geliştirilen "YÖK Mobil" uygulaması kullanıma sunuldu.

Uygulamayı telefonlarına yükleyen kullanıcılar, YÖK'ün kurumsal bilgilerine, duyuru ve haberlerine, akademisyen bilgilerine, Yükseköğretim Program Atlası'na, dergi ve raporlarına, Tez Merkezi'ne, üniversitelerin yayınladığı öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro ilanlarına, üniversitelerin iletişim bilgilerine ve konumlarına erişebilecek.

Uygulamayla, herhangi bir konuda yazılan tezlere, makalelere, çalışmalara, patentlere ve sunulan bildirilere ulaşılabilecek. Öte yandan kullanıcılar, Türkiye'deki fakültelere ve meslek yüksekokullarına kayıtlı öğrenci sayılarına kadar pek çok bilgiyi öğrenebilecek. YÖK dergi ve raporlarına da uygulamadan ulaşılabilecek.