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YÖK'ten tercih yapacak öğrencilere müjde

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 22:19 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulunca, hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp ve öğretmenlik programlarının başarı sırası sınırlamalarının genişletilmesine karar verildi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp ve öğretmenlik programlarının başarı sırası sınırlamalarının genişletilmesi kararlaştırıldı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, bazı üniversite programlarının başarı sırası sınırlamalarının genişletilmesine karar verildiği bildirildi.

Yükseköğretimde eğitim-öğretimin niteliğinin artırılması amacıyla düzenlemeler yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda meslek icrasına yönelik bazı programlara öğrenci kabulünde "başarı sırasına göre sınırlama" uygulamasının başlatıldığı ve geçen yıllarda tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık ile öğretmenlik programlarında başarı sırası sınırlarının belirlendiği hatırlatıldı.

Bu yıl ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2018-YKS) sonuçlarının, kontenjanların ve farklı puan türlerinde tercih hakkı kazanan öğrencilerin artmasının analiz edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu analizler sonucunda öğrencilerimizin lehine olmak üzere önceki yıllarda yürürlüğe konulan bazı programlara ait başarı sırası sınırlamalarının kalite önceliğimizden sarfınazar edilmeksizin genişletilmesi uygun görülmüştür."

- Başarı sırası sınırlaması genişletilen programlar

Hukuk programlarının başarı sırası sınırlaması en düşük 190 bininci, mühendislik programlarının (orman, ziraat, su ürünleri fakülteleri programları ile ağaç işleri endüstri mühendisliği programları hariç, ziraat fakültelerinin gıda mühendisliği programları dahil) en düşük 300 bininci, mimarlık programlarının en düşük 250 bininci, tıp programlarının en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarının (rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı dahil) en düşük 300 bininci olacak şekilde değişti.

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Anahtar Kelimeler:
başarı sırası sınırlamaları YÖK

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