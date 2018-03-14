YÖK'ten üniversitelere geçici kadro tahsisi uyarısı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversiteler, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) veya Öncelikli Alanlar kapsamındaki araştırma görevlilerinin geçici kadro tahsisinin yapılması konusunda ikinci kez uyarıldı.

YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına gönderilen yazıda, kanun kapsamında ataması yapılmak üzere iade işlemleri gerçekleştirilen araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimlerine devam edebilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla birtakım dizenlemeler yapıldığı ve üniversitelerce uyulması gereken hususların belirtildiği hatırlatıldı.

Bazı üniversitelerin yapılan düzenlemelere uymadığı ve mağduriyetler yaşandığı bilgisinin edinildiği ifade edildi.

Açıklamada, ÖYP ya da Öncelikli Alanlar

kapsamındaki araştırma görevlilerinin tez aşamasına geçmemiş olması durumunda kadrolarının geçici olarak tahsisinin YÖK'e teklif edilmesi gerektiği belirtildi.

Araştırma görevlilerinin tez aşamasında olması durumunda ise kadrosunun bulunduğu üniversitede lisansüstü eğitim yaptığı programın bulunmaması, lisansüstü eğitim yapılan program bulunması halinde dahi teknik ve akademik destek verebilecek öğretim üyesi ile bilimsel çalışma yapılabilecek imkanların yeterli olmaması veya fen, mühendislik ve sağlık bilimlerinde tam gün laboratuvar çalışmasına katılma zorunluluğu bulunması durumlarından herhangi birinin karşılanması halinde de kadroların geçici olarak tahsisinin YÖK'e teklif edilmesi gerektiği kaydedildi.

YÖK tarafından, üniversite rektörlüklerine 23 Ocak'ta da konuya ilişkin yazı gönderilmişti.