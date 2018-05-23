YÖK'ten yabancı uyruklu öğrencilere iftar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye'deki yükseköğretim sistemine dahil olan uluslararası öğrenci sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "2000'li yıllarda 16 binlerde olan öğrenci sayımız 2014'te ciddi bir sıçrama kaydetti ve bugün itibariyle 173 farklı ülkeden 120 bini aşkın uluslararası öğrencimiz var. Bu sayıyı daha da çok artırmak ve dünyadaki gençlerle entegre olmak isteriz." dedi. Saraç'ın davetiyle YÖK'te düzenlenen iftar programına, Türkiye'deki üniversitelerde lisans eğitimi gören, enstitülerde yüksek lisans veya doktora yapan farklı ülkelerden 150 öğrenci katıldı. YÖK Başkanı Saraç, iftar programında yaptığı konuşmada, kendi ülkeleri dışında eğitim gören uluslararası öğrenci sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek, "Dünya genelindeki öğrenci hareketliliğine bakıldığında, 1970'li yıllarda kendi ülkeleri dışında eğitim gören yaklaşık 800 bin olan uluslararası öğrenci sayısının 2012'de 4,5 milyona ulaştığını görüyoruz. Bu rakamın 2022'de 8 milyona ulaşması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki yükseköğretim sistemine dahil olan uluslararası öğrenci sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Saraç, "2000'li yıllarda 16 binlerde olan öğrenci sayımız 2014'te ciddi bir sıçrama kaydetti ve bugün itibarıyla 173 farklı ülkeden 120 bini aşkın uluslararası öğrencimiz var. Bu sayıyı daha da çok artırmak ve dünyadaki gençlerle entegre olmak isteriz." dedi. Saraç, Türkiye'deki uluslararası öğrencileri temsilen iftar programında bir grup öğrenci ile bir araya geldiklerini belirterek, öğrencilere, "Sizin şahsınızda, Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak ülkemizde eğitim gören tüm uluslararası öğrencilerimizi de sevgi ile selamlıyorum ve hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum." dedi. Öğrencilerin, eğitim için Türkiye'yi seçmiş olmalarını akademik, sosyal ve kültürel boyutlar açısından büyük ölçüde önemsediklerini vurgulayan Saraç, öğrencilerin entelektüel birikimini, ülkeleri ve bölgelerinin dinamiklerini, önemli ve kıymetli zenginlikler olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Saraç, Türk üniversitelerinin uluslararası çekim merkezi olmasında referans noktasının, uluslararası öğrenciler olduğunu bildiklerini aktararak, öğrencilere, "Sizler ülkemizin yüksek öğretimini dış dünyaya en iyi şekilde yansıtacaksınız. Hem kendi ülkenizin hem de Türkiye'nin kalkınmasına ve farklı kültürel kimliklerin bir arada ve barış içinde yaşamalarına katkıda bulunacaksınız." dedi. Uluslararası öğrencilere yönelik hayata geçirdikleri burs programlarına da değinen Saraç, "Dünyada örneği olmayan ve ülkemizde ilk kez uygulanan yeni bir burs projesi ihdas ettik. Bu projemizle hedef ülkelerin ihtiyaç duydukları alanlarda, o ülkenin öğrencilerine eğitim veriyoruz. Kendi ülkelerine döndükten sonra bizim ülkemizde aldıkları eğitim süremizin iki katı kadar kendi ülkelerindeki devlet kurumlarında vazife görmeleri şartını getirdik." dedi. Saraç, başlattıkları "YÖK-Türkoloji" burs programıyla da Kosova Priştine Üniversitesi Türkoloji Bölümü ile Sudan'ın önde gelen üniversitelerinin Türkoloji Bölümlerinden gelen başvuruları kabul ettiklerini söyledi.