YÖK'ten yeni düzenleme; tercih yapacak öğrenciler için baraj genişletildi 

ANKARA (DHA) Yükseköğretim Kurulul (YÖK) barajlarda tercih yapacak öğrenciler lehine bir düzenlemeye gittiğini duyurdu. Tercih yapacak öğrenciler için baraj genişletildi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Yükseköğretim sistemimizde eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılmasına büyük önem atfediyor ve bu maksatla düzenlemeler gerçekleştiriyoruz. Konuyla ilgili paydaşlarımızın fikirlerini alarak yaptığımız bu düzenlemeler, eğitim-öğretim süreçlerimizin girdilerine, içeriklerine ve çıktılarına odaklanmaktadır. Bu düzenlemeler kapsamında hatırlanacağı üzere meslek icrasına yönelik bazı programlara öğrenci kabulünde "başarı sırasına göre sınırlama" uygulaması başlatılmış ve ilk olarak Tıp ve Hukuk programlarında başarı sırası sınırları belirlenmiş ve 2015 ÖSYS'de uygulanmaya başlamıştır. Aynı bağlamda Mühendislik ve Mimarlık alanındaki programlar için başarı sırası sınırlaması 2016 ÖSYS'de, Öğretmenlik Programları için ise 2017 ÖSYS'de hayata geçirilmiştir. Bu uygulamalarımızın toplumun farklı kesimleri tarafından kabul görmüş olması, paydaşlarımızın bu uygulamayı tasvip etmiş olması, eğitim-öğretimin kalite çıtasını yükseltme yolunda attığımız bu adımın doğru bir adım olduğunu teyit etmiştir. Nitekim diğer bazı programlar için de aynı doğrultuda karar alınması noktasında gerek akademi camiamızın gerekse ilgili paydaşların talepleri kurulumuza intikal etmektedir. Ülkemizin, her düzeyde nitelikli insan kaynağına ihtiyacı olduğu noktasından hareket ederek, ezberciliği değil, temel yeterlikleri önceleyen, sözel ve sayısal alanlarda muhakeme ve analizi öne çıkarmayı hedefleyen bir anlayışla ilk kez 2018'de gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) sonuçları birkaç gün önce açıklanmıştır. Açıklanan sınav sonuçları, kontenjanlar ve farklı puan türlerinde tercih hakkı kazanan öğrenci havuzunun genişlemiş olması durumu birlikte analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda öğrencilerimizin lehine olmak üzere önceki yıllarda yürürlüğe konulan bazı programlara ait başarı sırası sınırlamalarının kalite önceliğimizden sarfınazar edilmeksizin genişletilmesi uygun görülmüş ve ilgili programların tercih edilebilmesi için gerekli olan asgari başarı sıralaması sınırları bu yıl için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir."