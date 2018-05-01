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YÖK'ten yurt dışındaki "Türkoloji" öğrencilerine burs imkanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 09:48 | Son Güncelleme

YÖK, yurt dışındaki Türkoloji bölümlerine ilgiyi artırmak amacıyla yeni bir burs programı uygulamaya koydu - Yeni burs programı, Türkoloji programı bulunan ülkelerde üniversiteye geçiş çağındaki gençlere yönelik "Türkoloji Sizi Çağırıyor" sloganıyla hayata geçirilecek - YÖK-Türkoloji burs programı kapsamında, Türkoloji lisans programlarında her sınıftan en başarılı 5 öğrenci, öğrenimleri süresince ve tüm yıl boyunca desteklenecek

SELMA KASAP - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışındaki Türkoloji bölümlerine ilgiyi artırmak ve nitelikli yabancı öğrencileri yurt dışındaki Türkoloji bölümlerine çekebilmek amacıyla "YÖK-Türkoloji" burs programı başlattı.

AA muhabirinin YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, daha önce yurt içinde temel bilimler, ziraat ve su ürünleri programlarında ilk üç sıraya yerleşen öğrencilere burs vermeye başlayan YÖK, ardından Türkiye'nin geleceği açısından öncelikli 100 alanda 2 bin doktoralı öğretim elemanı yetiştirmeye yönelik 100/2000 burs programı uygulamaya koymuştu.

Daha sonra doktora tez aşamasında olan devlet üniversitelerindeki araştırma görevlilerinin araştırmalarının bir bölümünü dünyanın saygın üniversitelerinde yapabilmelerini desteklemeye yönelik burs programı olan “YÖK-YUDAB” hayata geçirilmişti.

"Yeni YÖK”, şimdi de yurt dışındaki Türkoloji programlarını desteklemek üzere “YÖK-Türkoloji” burs programını başlattı.

YÖK'ün, Türkoloji programı bulunan ülkelerde üniversiteye geçiş dönemindeki gençlere yönelik "Türkoloji Sizi Çağırıyor" sloganıyla başlattığı program, yurt dışındaki üniversitelerde bulunan Türkolojileri güçlendirmeyi ve bu programlara başarılı gençleri çekebilmeyi hedefliyor.

YÖK, bütün bu burs programlarını alan odaklı kurguluyor ve sadece başarılı öğrencileri hedefliyor.

Yurt dışındaki Türkoloji lisans programlarında her sınıftan en başarılı 5 öğrencinin, öğrenimi süresince yılda 12 ay destekleneceği “YÖK-Türkoloji Bursu”ndan yararlanabilmek için, TC vatandaşı olmamak, kendi döneminde programa yerleşen ilk 10 öğrenci arasında yer almak gibi şartlar bulunuyor. Öğrencinin burstan yararlanmaya devam edebilmesi için her dönem bütün derslerinden başarılı olması gerekiyor.

- Türkiye'de doktora yapmaları hedefleniyor

YÖK, bu bölümleri tamamlayan öğrencilere Türkiye'de doktora yaptırarak, onların kendi ülkelerinde mezun oldukları üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde öğretim elemanı olmalarını da hedefliyor.

Programdan yararlanmak için ilk etapta Kosova Priştine Üniversitesi Türkoloji Bölümü ile Sudan'ın önde gelen üniversitelerinin Türkoloji bölümlerinden gelen başvurular kabul edildi.

Her bir ülkenin yaşam koşulları dikkate alınarak tespit edilen burs miktarının ilgili ülkeler için cazip olmasına dikkat ediliyor.

İlgili ülkelerdeki Türkiye büyükelçilikleriyle koordinasyon halinde yürütülen ve önümüzdeki süreçte alanı genişleyecek olan "YÖK-Türkoloji Bursu"nun, yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümlerini güçlendirmesi ve bu bölümlere ilgiyi artırması, kapanma riski bulunan bazı bölümlere "can suyu" olması, ayrıca Türkiye'nin uluslararası alanda görünürlüğüne katkı sağlaması da bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkoloji YÖK Yükseköğretim Kurulu

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