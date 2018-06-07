YÖK'ün yurt dışı doktora araştırma burs programı başvuruları sürüyor

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), bu yıl ilk defa uygulamaya geçirilecek ve her yıl tez aşamasındaki 400 araştırma görevlisine yurt dışında burslu eğitim imkanı sağlayacak "Doktora Yapan Araştırma Görevlileri İçin Yurt Dışı Araştırma Bursları (YÖK-YUDAB)" programı başvuruları, 31 Temmuz'da sona erecek.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de doktoralı insan kaynağının nicelik olarak artırılmasının yanı sıra nitelik olarak da iyileştirilmesi yolunda hayata geçirilen projelerden olan ve YÖK-YUDAB Programı'na başvurular devam ediyor.
Program için 17 Nisan'da başlayan başvurular, 31 Temmuz saat 17.00'ye kadar alınacak. Türkiye'nin öncelikli alanlarından birinde doktora tez aşamasına geçmiş ve devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan araştırma görevlileri, başvurularını "http://www.yudab.yok.gov.tr" adresinden yapıyor.
- Burs programı neler getiriyor?
Yükseköğretim tarihinde yine ilk kez başlatılan YÖK-YUDAB Programı kapsamında, YÖK tarafından verilecek burslar sayesinde, başarı öncelenerek, doktora eğitiminde tez aşamasında olan araştırma görevlilerine kendi alanlarında yurt dışında araştırma yapma imkanı sunuluyor.
Programla belirlenen öncelikli alanlarda, devlet üniversitelerinin araştırma görevlisi kadrolarına atanan ve doktora eğitiminin tez aşamasındaki öğrenciler, mecburi hizmet yükümlülüğüne ilişkin hükümler uygulanmaksızın, en az 6 ay, en fazla bir yıl süreyle tezleri ile ilgili araştırmalar yapmak üzere yurt dışına gönderilecek.
Her yıl 400 araştırma görevlisinin bu destek programından faydalandırılması planlanırken, programdan faydalanacak araştırma görevlilerinin yurt dışına gidiş-dönüş yol masrafları da YÖK tarafından karşılanarak, gittikleri ülkeye göre aylık 2 bin 750 - 3 bin 500 lira arasında burs verilecek.
- Başvuru şartları
Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş öncelikli alanlarda doktora derslerini tamamlamış, yeterlik sınavını geçmiş ve halen tez aşamasındaki 2547 sayılı Kanun uyarınca bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışan tüm T.C. vatandaşları ile gerekli diğer şartları taşımak kaydıyla başvuru yapabiliyor.
Yükseköğretim tarihinde ilk kez başlatılan YÖK-YUDAB Programı'na şimdiye kadar çok yoğun bir başvuru alındığı belirtildi.
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