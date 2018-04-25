"Yol arkadaşlığı" projesi hazırlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Başkan Yardımcısı Sedat Ergenç, "Kurum bakımından ayrıldıktan sonra çocuklarımızın 'rol model, yol arkadaşlığı' diye adlandırılan yöntemle devlet ve toplum tarafından desteklenmesini sağlayacak bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz." dedi.
Burdur'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ve EYTAM Derneğinin iş birliği ile Kurum Bakımı Deneyimi Olan Bireylerde Sosyal Ağın Geliştirilmesi Çalıştayı düzenlendi.
Çalıştaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Başkan Yardımcısı Sedat Ergenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada yetiştirme yurtlarında, çocuk yuvalarında, evlerinde ve sosyal hizmet kurumlarında bakım gördükten sonra hayata atılan gençlere yönelik yeni bir hizmet modelini gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini söyledi.
Ergenç, konunun yıllardır düşünüldüğünü ancak Osmanlı Devleti döneminden beri el atılmamış bir alan olduğunu ifade ederek, "Kurum bakımından ayrıldıktan sonra çocuklarımızın 'rol model, yol arkadaşlığı' diye adlandırılan yöntemle devlet ve toplum tarafından desteklenmesini sağlayacak bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz." dedi.
Burdur'da çalışmanın ilk örneğini gerçekleştirdiklerini dile getiren Ergenç, yaptıkları çalıştayın yeni hizmet modelinin oluşmasına önemli katkıda bulunacağını belirtti.
Ergenç, planlanan modelin ekonomik veya barınma yardımı olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Yardımları zaten kurumlardan ayrılan çocuklarımız alıyorlar, iş, çeyiz, evlenme yardımı gibi. Ancak bu yardımlar tek başına yeterli değil. İnsanlar ölene kadar birbirlerine, ebeveynlerine muhtaç. Aile yokluğu ortadan kaldırabilecek yeni bir sistem arayışı bu. Bakım sistemine yardımcı, ek olacak yeni bir sistem arayışı. Bakanlığımız bu konunun içinde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl bu konuyla ilgili bir inceleme İç Denetim Başkanlığı tarafından yapıldı. Bu incelemeden ortaya çıkan rapora göre yeni bir hizmet modelinin olgunlaştırılması ve oluşturulması çabaları devam ediyor."
- "Çocukların hayatta yalnız bırakılmaması için"
Çalıştaya katılan EYTAM Derneği Başkanı Ahmet Barbaros kendisinin de annesi ve babasının ayrılmasından dolayı yetiştirme yurdunda büyüdüğünü belirterek, "Sokaklarda çalıştırılan bir çocukken devletin yurduna alındım, 18 yaşından sonra tekrar dışarıda kaldım. Benim gibi olan çocukların hayatta yalnız bırakılmaması için bir çalışma hazırladık." diye konuştu.
Yetiştirme yurtlarından ayrılan çocukların "sudan çıkma balık" gibi olduğunu, kolay kandırıldıklarını ve birtakım insanlar tarafından istismar edildiklerini vurgulayan Barbaros, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu çocuklar aile kurduklarında ve iş yerlerinde de bir takım problemler yaşıyorlar. Bu proje, bu sıkıntıların tamamını çözülemese bile büyük bir kısmını çözecek. Yetiştirme yurtlarından 18 yaşında ayrılan bu çocukların her birine bir rol model, bir yol arkadaşı lazım."
Çalıştayda uygulayıcılar, akademisyenler ve öğrenciler yuvarlak masa etrafında "World Cafe" tekniği ile araştırma sonucunda elde edilen temaları değerlendirdi.
Oluşturulan sonuç raporunda, yetiştirme yurdu deneyimi olan bireylere yönelik eğitim programları, izleme çalışmaları ve psikososyal destek çalışmalarının yürütülmesi önerildi.
Çalıştayın açılışına Burdur Valisi Şerif Yılmaz ve MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz da katıldı.
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