"Yol arkadaşlığı" projesi hazırlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Başkan Yardımcısı Sedat Ergenç, "Kurum bakımından ayrıldıktan sonra çocuklarımızın 'rol model, yol arkadaşlığı' diye adlandırılan yöntemle devlet ve toplum tarafından desteklenmesini sağlayacak bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz." dedi.

Burdur'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ve EYTAM Derneğinin iş birliği ile Kurum Bakımı Deneyimi Olan Bireylerde Sosyal Ağın Geliştirilmesi Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Başkan Yardımcısı Sedat Ergenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada yetiştirme yurtlarında, çocuk yuvalarında, evlerinde ve sosyal hizmet kurumlarında bakım gördükten sonra hayata atılan gençlere yönelik yeni bir hizmet modelini gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Ergenç, konunun yıllardır düşünüldüğünü ancak Osmanlı Devleti döneminden beri el atılmamış bir alan olduğunu ifade ederek, "Kurum bakımından ayrıldıktan sonra çocuklarımızın 'rol model, yol arkadaşlığı' diye adlandırılan yöntemle devlet ve toplum tarafından desteklenmesini sağlayacak bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz." dedi.