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Yol çalışmasında tarihi eserler bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 18:58 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Yenice ilçesinde, yol çalışması sırasında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen taş sandık mezardan gözyaşı şişeleri çıktı.

Yol çalışmasında tarihi eserler bulundu

KARABÜK, (DHA) - KARABÜK’ün Yenice ilçesinde, yol çalışması sırasında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen taş sandık mezardan gözyaşı şişeleri çıktı.
Yenice Belediyesi ekipleri, Yirmibeşler Mahallesi'nde yol çalışması yaptığı sırada, tarihi taş sandık mezara rastladı. Olay yerine çağrılan polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik güçleri, kazı sırasında tahrip olan mezardan çıkan tarihi eserlere el koydu. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen taş sandık mezarın içinden gözyaşı şişesi olduğu belirtilen şişeler çıktı.
Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Cenevizlilerin bir dönem Yenice'de hüküm sürdüğünü belirterek, belediye ekiplerinin, yol çalışması yaptığı sırada, tarihi mezarın ortaya çıktığını ve durumu hemen yetkililere bildirdiklerini söyledi. Başkan Çaylı, yarın yetkililerin gelerek, alanda inceleme yapacağını kaydetti.

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Yol çalışmasında tarihi eserler bulunduYol çalışmasında tarihi eserler bulunduYol çalışmasında tarihi eserler bulunduYol çalışmasında tarihi eserler bulundu

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