HABER

Yol çöktü, otobüsün tekeri çukura düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 15:15 | Son Güncelleme

MALTEPE'de yağmur nedeniyle çökme meydana gelen yolda bir İETT otobüsünün tekeri çukura düştü.

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de yağmur nedeniyle çökme meydana gelen yolda bir İETT otobüsünün tekeri çukura düştü. Yolcusu bulunmayan otobüs vinç yardımıyla kurtarılırken, olayda yaralanan olmadı. Olay saat 10.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 TP 7455 plakalı Marmara Eğitimköyü -Maltepe seferi yapan İETT otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi. Çökmeyle oluşan bir metrelik çukura otobüsün sol arka tekeri düştü. Şans eseri otobüste yolcu bulunmaması nedeniyle herhangi bir yaralanama olmazken otobüs tampon üzerinde kaldı. Otobüs şoförü olayla ilgili yetkilileri arayarak yardım istedi. Çökmenin yaşandığı yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Çöken yoldan otobüs yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu vinç yardımıyla kurtarıldı. SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ Otobüsün kurtarılmasının ardından görevliler çöken yolu kapatarak asfaltlama çalışması yaptı. Bu yolu kullanan sürücüler daha öncede benzer bir durumun yaşandığını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Görevlilerin çalışmasının ardından cadde tekrara trafiğe açıldı,

PARTNERHer gün peynir yada peynirli tost yerseniz...Her gün peynir yada peynirli tost yerseniz...
Antalya OSB'de 19 bin metrekarelik fabrika küle döndü (2)Antalya OSB'de 19 bin metrekarelik fabrika küle döndü (2)
Denizli'de orman yangınıDenizli'de orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!

Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Diğer Haberler
Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi

Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi

Acil serviste doktora öldüresiye dayak! Yoğun bakıma kaldırıldı

Acil serviste doktora öldüresiye dayak! Yoğun bakıma kaldırıldı

İstanbul'da yol çöktü, otobüsün tekerleği çukura düştü

İstanbul'da yol çöktü, otobüsün tekerleği çukura düştü

6 ay içinde ameliyat olmazsa sonu çok feci

6 ay içinde ameliyat olmazsa sonu çok feci

İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

CHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklaması

CHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.