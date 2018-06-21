Yol göle dönünce otomobilinin üzerine çıktı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de etkili olan şiddetli yağmur sonrası yollar göle döndü, 2 otomobil suya gömüldü. Otomobillerden birinin sürücüsünün aracının üzerine çıkarak beklemesi ise dikkat çekti.
Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde yollar göle döndü. Şiddetli yağmur sonrası ortaya ilginç görüntüler çıktı. 2 otomobil, yolda biriken yağmur sularının içinde kaldı. Bir sürücü o anlarda yolda kalan ve suya gömülen otomobilinin üzerine çıktı ve bir süre yardım bekledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Esenyurt ve Kartal Kavşağı'nda da yollarda benzer görüntüler ortaya çıktı.
FOTOĞRAFLI
Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?
Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı
Güvenlik kameralarına aldırmadan bakın ne yaptılar!
Kulağına su döküp beklediler! Olanları şaşkınlıkla izlediler
Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
ABD basını: Türkiye, F-35'leri teslim alsa bile eksik sistemler yüzünden kullanamayacak
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Kira ödememek için otobüsü ev yaptı
Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum