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Yol göle dönünce otomobilinin üzerine çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 16:44 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de etkili olan şiddetli yağmur sonrası yollar göle döndü, 2 otomobil suya gömüldü.

Yol göle dönünce otomobilinin üzerine çıktı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de etkili olan şiddetli yağmur sonrası yollar göle döndü, 2 otomobil suya gömüldü. Otomobillerden birinin sürücüsünün aracının üzerine çıkarak beklemesi ise dikkat çekti.
Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde yollar göle döndü. Şiddetli yağmur sonrası ortaya ilginç görüntüler çıktı. 2 otomobil, yolda biriken yağmur sularının içinde kaldı. Bir sürücü o anlarda yolda kalan ve suya gömülen otomobilinin üzerine çıktı ve bir süre yardım bekledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Esenyurt ve Kartal Kavşağı'nda da yollarda benzer görüntüler ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

Yol göle dönünce otomobilinin üzerine çıktıYol göle dönünce otomobilinin üzerine çıktıYol göle dönünce otomobilinin üzerine çıktıYol göle dönünce otomobilinin üzerine çıktı

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