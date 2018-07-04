Yol kenarına savrulan motosikletten düşen 2 kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir motosikletin kontrolden çıkarak yol kenarına savrulması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Konak'tan Balçova istikametine seyreden Habip Dağal (40) idaresindeki 26 BC 694 plakalı motosiklet, Vali Konağı yakınında kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.
Savrulmanın etkisiyle, sürücü Dağal ve araçta yolcu olarak bulunan Zafer Çelik (42) motosikletten fırladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Dağal ve Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cesetler savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
CHP'de tartışma yaratan faturalar ortaya çıktı! Sosyal medya sallandı
Köprüden atladı, polis son anda yakaladı
Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Filistin Hükümet Sözcüsü Ebu Rudeyne: İsrail'in 'vergi' yasası savaş ilanıdır
ABD, Türkiye'ye en gelişmiş nükleer bombaları göndermeyi hedefliyor
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin
İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali
1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!
Akdeniz'de zehirli denizanası şoku! Uzmanlar uyardı: 'Ölüsüne dahi dokunmayın'
Okuyucu Yorumları 0 yorum