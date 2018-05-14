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Yol kenarında bulunan yavru tilkiye bakım

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 11:46 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, yol kenarında bitkin halde bulunan yavru tilki bakıma alındı.  Oltu'nun Karabekir Mahallesinde yürürken bir ses duyduğunu belirten Beycan Onat, sese doğru gittiğinde yavru bir tilki gördüğünü söyledi.

Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)-ERZURUM'un Oltu ilçesinde, yol kenarında bitkin halde bulunan yavru tilki bakıma alındı.

Oltu'nun Karabekir Mahallesinde yürürken bir ses duyduğunu belirten Beycan Onat, sese doğru gittiğinde yavru bir tilki gördüğünü söyledi. Titreyen yavruyu tilkiyi alarak Milli Parklar Oltu Şubesi'ne götürdüğünü söyleyen Onat, "Yavru tilkiyi fark etmesem sokak köpekleri öldürür veya yoldan geçen araçların altında kalabilirdi. Sanırım annesini veya yuvasını kaybetmiş. Çok sevimli. Mümkün olsa kendim beslerdim. Ama bu tür hayvanların doğada büyümesi lazım. Bir karton kutuya koyarak Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim ettim" diye konuştu.

Milli Parklar Oltu Şube Şefi Rüştü Toprak, teslim aldığı yavru tilkiyi bir kafes içerisinde Kars Hayvan Hastanesi'ne gönderdi. Toprak, duyarlı davranışından dolayı Beycan Onat’a teşekkür etti.

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