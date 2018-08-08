Yol kenarında ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü bulundu

Haber-KameraHasan DÖNMEZKONYA,(DHA))Konya'da, asfaltlama yapan işçiler, yol kenarındaki kutuda, ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü buldu. Çürümeye başlayan ölü köpek, belediye ekiplerince yoldan alındı. Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü'nden Ardıçlı Gölü'ne giden yolda asfaltlama yapan işçiler, yol kenarında karton kutu olduğunu fark etti. Kutuya yaklaşınca kötü koku alan işçiler, içine baktığında, ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsünü gördü. Çürümeye başlayan ölü köpek, ihbarla gelen belediye ekiplerince yoldan alındı. Köpeğin yol kenarına canlı bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirten işçi Mustafa Kara, Biz burada yol çalışması yaptığımız sırada, karton kutuyu fark ettik. İçerisine baktığımızda, ön ayaklarından bağlanmış ölü köpek bulduk. Büyük ihtimalle hayvan burada ölmüş. Ne gerekiyorsa yapılması için belediyeyi aradık dedi.
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