HABER

Yol kenarında ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 01:57 | Son Güncelleme

Konya'da, asfaltlama yapan işçiler, yol kenarındaki kutuda, ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü buldu. Çürümeye başlayan ölü köpek, belediye ekiplerince yoldan alındı.

Yol kenarında ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü bulundu

Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü'nden Ardıçlı Gölü'ne giden yolda asfaltlama yapan işçiler, yol kenarında karton kutu olduğunu fark etti. Kutuya yaklaşınca kötü koku alan işçiler, içine baktığında, ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsünü gördü. Çürümeye başlayan ölü köpek, ihbarla gelen belediye ekiplerince yoldan alındı.

Yol kenarında ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü bulundu

Köpeğin yol kenarına canlı bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirten işçi Mustafa Kara, "Biz burada yol çalışması yaptığımız sırada, karton kutuyu fark ettik. İçerisine baktığımızda, ön ayaklarından bağlanmış ölü köpek bulduk. Büyük ihtimalle hayvan burada ölmüş. Ne gerekiyorsa yapılması için belediyeyi aradık" dedi.

(DHA)

PARTNERÜnlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...Ünlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...
Mafya liderinin sevgilisi kıskıvrak böyle yakalandıMafya liderinin sevgilisi kıskıvrak böyle yakalandı
Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu gözaltına alındıNuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya hayvana şiddet köpek

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup

Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mafya liderinin sevgilisi kıskıvrak böyle yakalandı

Mafya liderinin sevgilisi kıskıvrak böyle yakalandı

Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu gözaltına alındı

Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Ordu'daki sel felaketine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Ordu'daki sel felaketine ilişkin açıklama

Meteoroloji'den Karadeniz için kritik uyarı! Ordu ve 4 il daha diken üstünde

Meteoroloji'den Karadeniz için kritik uyarı! Ordu ve 4 il daha diken üstünde

Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.