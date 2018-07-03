Yol kenarında ot biçerken yaşamını yitirdi

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mümin A. (34) idaresindeki belediyeye ait 45 DF 619 plakalı kamyonet, Bağyolu Mahallesi istikametinden Avdal Mahallesi yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında ot biçen Mehmet Uçtu'ya (59) çarptı.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Uçtu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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