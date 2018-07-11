Kahramanmaraş'ta yol kenarında yaralı bulunan motosiklet sürücüsü öldü.
Elbistan-Malatya karayolu Özcanlı Mahallesi mevkisinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Plakasız motosikletiyle seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu yaralandığı belirlenen Suriye uyruklu Abdurrahman Elhamdo (39), 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Elhamdo burada yapılan müdahelelere rağmen kurtarılamadı.
Abdurahman Elhamdo'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti
Görenler dondu kaldı! Metroda 'şeytan çıkarma' ayini!
30 yıldır dolandırmadığı kalmayan ‘sahte prens’i iştahı ele verdi!
Nazlı Çelik'in HDP'li Zeydan'a açtığı davaya ret
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Selvi Boylum Al Yazmalım' paylaşımı
Adnan Oktar ve kediciklere operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev
Artık Kraliçe'nin yeni gözdesi Meghan Markle
Adana'da gece yarısı korkunç olay! Yengesini boğarak öldürdü
Bursa'da yol kapatma kavgası: 2 yaralı
BİM kendini aştı: Şimdi de 499 TL’ye akıllı telefon satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum