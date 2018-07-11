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Yol kenarında yaralı bulunan motosiklet sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 13:50 | Son Güncelleme

Yol kenarında yaralı bulunan motosiklet sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta yol kenarında yaralı bulunan motosiklet sürücüsü öldü.

Elbistan-Malatya karayolu Özcanlı Mahallesi mevkisinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Plakasız motosikletiyle seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu yaralandığı belirlenen Suriye uyruklu Abdurrahman Elhamdo (39), 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elhamdo burada yapılan müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Abdurahman Elhamdo'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü Kahramanmaraş Suriye uyruklu trafik kazası

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