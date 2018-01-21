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Yol ortasında duran alkollü sürücü kazaya neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 04:33 | Son Güncelleme 26 dakika önce

- Alkollü bir sürücünün yol ortasında aracıyla durmasından dolayı biri ambulans olmak üzere 4 aracın karıştığı kaza meydana geldi - Bir kişinin yaralandığı kazaya sebep olan ve olay yerinden kaçan alkollü sürücü, kaza yerine 4 kilometre uzaklıkta yakalandı

Alkollü bir sürücünün yol ortasında aracıyla durmasından dolayı biri ambulans olmak üzere 4 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı kazaya sebep olan ve olay yerinden kaçan alkollü sürücü, kaza yerine 4 kilometre uzaklıkta yakalandı.

Yenimahalle İstanbul Yolunda 40 EC 719 plakalı otomobiliyle şehir merkezi istikametine ilerleyen alkollü bir sürücü, Çiftlik Kavşağı yakınında bir anda yol ortasında aracıyla durdu.

Önlerinde bir anda duran araç nedeniyle biri ticari taksi üç otomobil ile bir özel ambulans kazaya karıştı. Yaralanan Tuğrul G, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada yol ortasında duran alkollü sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı.

Bir polis ekibi, başka kazaların yaşanmaması için yolda önlem alırken, diğer ekipler kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Alkollü sürücü, kaza yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yakalandı. Sürücünün kullandığı araç içerisinde içki şişelerinin olduğu görüldü.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve aracın başkasına ait olduğunu söyleyen alkollü sürücü, gerekli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

(AA)

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