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Yol ortasında fark edilen 2 yaşındaki çocuk yakınlarına teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 05:36 | Son Güncelleme

Yol ortasında fark edilen 2 yaşındaki çocuk yakınlarına teslim edildi

Adana'da kimseden habersiz evinden çıkıp yol ortasında yürüyen 2 yaşındaki çocuk, bir vatandaşın fark etmesi üzerine yakınlarına teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir apart otel görevlisi hava almak için iş yerinin dışına çıktığında yol ortasında küçük yaşta çocuk görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, görevlilerce otel lobisine alınan çocuğun yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı.

Çocuğun yakınlarının, bulunduğu yerin arka sokağındaki apartmanda oturduğunu tespit eden ekipler durumu ailesine iletti.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, 2 yaşındaki Asım Erdoğan'ın bir binanın zemin katında annesiyle yaşadığı ve evin açık kapısından çıktığı anlaşıldı.

İncelemelerin ardından çocuk, annesine teslim edildi.

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adana Çocuk yol

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