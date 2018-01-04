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Yol ortasında korkunç olay! Lahmacun poşetinden yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 19:33 | Son Güncelleme 7 saat önce

Bursa’da trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı şahsı silahla yaralayarak kaçan şahsı, olay yerine düşürdüğü lahmacun poşetinden yola çıkarak yakaladı.

Olay, Yıldırım’a bağlı Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. ile A.I. trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.T., A.I.’yı silahıyla bacağından vurarak yaraladı. Olay anı ve A.T.’nin kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından harekete geçen Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüphelinin kaçarken olay yerine düşürdüğü lahmacun poşetinden yola çıkarak bir adrese ulaştı. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, A.T.’yi evinde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Adliyedeki kavga ve cinayet anı kamerada!
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Anahtar Kelimeler:
Bursa kavga silahlı saldırı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
HAK ETMİŞLER. VURULANLAR 3 KİŞİ ADAM TEK DİYE ÜZERİNE. GİDİYORLAR
Kaşınmışlar.Adam yaya geçidinden geçiyorsa durup yol vereceksin.Birde yanındakilere güvenip kabadayılık taslarsan dahada vahim.Ama herkes cebine silah koyup haksızlığa uğrayınca çekip karşısındaki vursun gibi bir mantıkta olmaz tabii.Çok bölündük.Herkes birbirinin açığını bulsamda saldırsam modunda.Sayın yöneticiler artık vatandaşı bölmeye değil birleştirmeye yönelik çalışmalar yapsanız iyi olacak.
böyle gerizekalı ruh hastası bir millet yok dünyada
bu magandalara iyi olmuş bunların çaresi bu vuracaksın
Maalesef Orta Doğu Ülkelerinde Bu Hadise Var... Yani Araba Kullanan Adam Kendini Her Zaman Yayadan Üstün Görüyor.... Batılı Ülkelerde Şaşırıyorsunuz Daha Siz Kaldırıma Yaklaşırken Araba Sürücüsü Size Yol Veriyor.. Ama Belki O İnsanlarda Türkiye'ye Gelse Buraya Adapte Olacaklar... Çünkü Buradan Avrupa Ülkelerine Giden Türkler Kısa Sürede Adapte Oluyorlar... Sonuç ; Yayaya Yeşil Arabaya Kırmızı Yanıyor. Yaya Haklı Olarak İtiraz Edince Kavga Çıkıyor... Ve Yaya Silah Çekip Ateş Edince Haklıyken Haksız Duruma Düşüyor... En Çok Şuna Şaşırdım Ayaktan Vurmaya Ceza Verilmiyordu.. Bu Olayda Verilmiş..
Adam haklı..diğerleri kırmızı ışıkta geçmeye çalışmış birde utanmadan 3 kişi inip adamın üstüne yürümüşler.
GERÇEKTE YAYA HAKLI AMA HAKSIZ OLAN ŞOFÖRE ATEŞ ETTİĞİ İÇİN HAKSIZ DURUMA DÜŞTÜ.
yaya haklı yol hakkı onun çünkü yeşil ışık yanıyor vede işığı gösteriyor eliyle
şu hareketi hergün yapasım var. Her çoçugumu aldığım okul önünde aynı magandalık var.
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