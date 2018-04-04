HABER

Yol verene sertifika, vermeyene ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:38 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yaya yollarında yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yazan polis, yol verenlere ise 'yayalara duyarlı sürücü' sertifikası verdi.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yaya yollarında yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yazan polis, yol verenlere ise 'yayalara duyarlı sürücü' sertifikası verdi. Kuşadası'nda sürücülerin yayalara duyarlı davranması amacıyla farkındalık projesi hayata geçirildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, yaya yollarında yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yazarken, yol verenlere ise 'yayalara duyarlı sürücü' sertifikası verdi. Şehir merkezindeki İnönü Bulvarı ve Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya geçitlerinin öncesi ve sonrasında önlem alan trafik polisleri, yayalara yol veren sürücüleri tebrik etti. Yayalara yol vermeyenlere ise durdurularak ceza yazıldı. Sürücülere, yayalara özellikle yaya yollarında daha duyarlı davranmaları konusunda bilgi verildi. Çalışmayı izleyen vatandaşlar da yol veren sürücüleri alkışlayarak destek verdi. SÜRÜCÜDEN TEPKİ Yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama yol vermeyen bir sürücü, kendisine ceza yazmak isteyen polise tepki gösterdi. Adamın yaya yolunda durduğunu, karşıya geçmek istediğini bilmediğini söyleyen sürücü, ehliyetini vermeyeceğini belirtti. Hatasını kabul etmeyen sürücüye tüm itirazlarına karşın ceza kesildi. Kuşadası Trafik Büro Amir vekili Mehmet Gör, ülkede trafikte karşılıklı saygının önemine dikkat çekerek, "Ülkemizde trafik sorunu büyük. Yılda on binlerce kişi hayatını kaybediyor, yüz binlerce insan da sakat kalıyor. Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Kuşadası'nda da yayalara yol vermenin eksik olduğunu tespit ettik. Farkındalık yaratmak için bu uygulamayı hayata geçirdik. Yayalara yol veren sürücülere sertifika hazırladık. Onu takdim ediyoruz. Yol vermeyenlere de cezai işlem uyguluyoruz. Trafikte duyarlılığa dikkatleri çekmek istedik" dedi.

WhatsApp'ta bomba özellik! WhatsApp'ta bomba özellik!
Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepkiÖzgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar!Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selimiye Kışlası davasında ceza yağdı!

Selimiye Kışlası davasında ceza yağdı!

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor

FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.