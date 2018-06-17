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Yol vermeme kavgasında kazara kendisini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 18:54 | Son Güncelleme

Yol vermeme kavgasında kazara kendisini vurdu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yol vermeme nedeniyle çıkan kavgada, pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde sürücüler C.Ö. ve Y.Y. arasında yol vermeme nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Y.Y. otomobilden inerek, C.Ö'nün aracının sol arka kapı camına pompalı tüfeğin dipçiğiyle vurdu.

Bu sırada pompalı tüfeğin ateş alması sonucu Y.Y, sol bacağından yaralandı.

Pompalı tüfeği olay yerine bırakan Y.Y, aracına binerek kendi imkanlarıyla Ayvalık Devlet Hastanesine gitti. Tedavi altına alınan Y.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Ayvalık Emniyet Müdürü Fikret Bakır da olay yerinde inceleme yaptı.

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Ayvalık Balıkesir yol verme kavgasında pompalı tüfek patladı

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