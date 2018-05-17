Yola dökülen akaryakıt izinden bulundu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yola dökülen motorin izlerini takip eden jandarma ekipleri, bir kamyonun kasasında iki tankta 5 bin 680 litre motorin ele geçirdi.
Simav-Gediz karayoluna dökülen akaryakıt nedeniyle 3 ayrı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yola dökülen akaryakıt izlerini takip ederek sızdırma yapan kamyonu Simav yakınlarında durdurdu.
Kamyonun kasasından sızıntı olduğunu belirleyen ekipler, iki tank içerisinde 5 bin 680 litre motorin ele geçirdi.
Kamyon şoförü M.Ç. gözaltına alındı. Kaçak motorine ise el konuldu.
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