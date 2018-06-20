Yola engel asırlık gürgen ağacı kesilmekten kurtarıldı

İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA)- TRABZON'un Beypınar yayla yolunda genişletme çalışmasına engel olan ve kesilmeye kıyılamayan asırlık gürgen ağacı için yetkililer harekete geçti. Alt tarafına ilave ödenekle duvar örülen ve dolgu yapılan yol genişletildi, ortada kalan ağaç da kesilmekten kurtarıldı.

Trabzon'un Düzköy ve Vakfıkebir ilçe sınırlarındaki Beypınar yayla yolunda, iki ilçe belediyeleri tarafından yol genişletme ve altyapı çalışması başlatıldı. Yayla yolundaki asırlık gürgen ağacı, yol genişletme çalışmasına engel oluşturunca kesilmesi gündeme geldi. Belediye çalışanları durumu, Düzköy Belediye Başkanı Abidin Çelik ile Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'ya bildirdi. Belediye başkanları asırlık ağacın kesilmesine razı gelmeyince farklı bir çözüm bulundu. Alt tarafına ilave ödenekle duvar örülen ve dolgu yapılan yol genişletildi, ortada kalan ağaç da kesilmekten kurtarıldı.

Düzköy Belediye Başkanı Abidin Çelik, işçilerin yol çalışması sırasında önlerine çıkan ağaç için kendilerini bilgilendirdiğini belirterek, "Gürgen ağacının kesilmesi gündeme geldi. Biz 'Kesinlikle kesmeyin' dedik. Ağacın alt tarafını dolgu yaptık, tahkimat duvarı ördük ve gürgen haliyle ortada kaldı. Ağaçlar dünyanın oksijen kaynağı. 'Bir ağacı kesmekten bir şey olmaz' diyorlar. Olur mu öyle? Ağaçsız yaşam olmaz, oksijen olmaz ve insanlar havaya doyamazlar" dedi.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta da vatandaşların yolun iyileştirilmesi için talepleri üzerine çalışma başlatıldığını belirterek, "Yolu yaparken bir ağacın ortada olduğu görüldü. Yolu genişletmemiz için ya ağacı kaldırmak ya da etrafından dolanmak gerekiyordu. O ağaç orada sembol bir ağaçtı. Dolayısıyla biz de etrafından dolaşarak genişletmeyi uygun gördük. Bir ağaç kolay yetişmiyor. Bunları gelecek nesillere bırakmak lazım. Böyle bir fırsatımız varken biz de ağacı o bölgede korumayı tercih ettik. Yaylada o ağaç bir simge oldu. Bu yaptığımız uygulama umarım insanlarda duyarlılık oluşturur" diyerek, çevre konusunda herkesin hassasiyet göstermesini istedi.