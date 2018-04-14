Yolalan’da alt yapı çalışmaları başlatıldı

Bitlis’e bağlı Yolalan Beldesi’nde alt yapı çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 30 yıldır alt yapısı olmayan Yolalan Beldesi’nde 9 mahalleyi kapsayan kanalizasyon çalışması başlatılırken, toplamda 20 kilometre kanalizasyon hattı çekileceği belirtildi. Beldenin Düz Mahallesi’ndeki jandarma karakolu mevkiinde alt yapı çalışmalarının başlatıldığını söyleyen Tatvan Kaymakamı ve Yolalan Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Özkan, alt yapı çalışmalarını 4 ay içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Bu çalışma ile beldedeki 9 mahallenin kanalizasyon sorununun giderileceğini kaydeden Özkan, “Maalesef 28 yıldır belediyesi bulunan Yolalan Beldemizin kanalizasyonu yok. Görevlendirme yapıldığı andan itibaren beldede halka hizmet odaklı tüm çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmalar içerisinde yer alan alt yapı çalışması girişimlerimiz sonucunda İller Bankası tarafından desteklendi ve yüzde 50 hibe programı kapsamında bu işe başladık. İlk olarak Düz Mahallesi’nde başlatılan çalışmalar, tüm mahallelerde devam edecek ve 4 ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Hemen ardından arıtma tesisi yapılacak çalışması yürütülecek. Bunun için de yer belirlendi ve yer tahsisi yapıldı, projesi de şuan yapım aşamasında. Aynı zamanda beldede yürütülen yol yapım çalışmaları kapsamında tüm mahallelerin yolunu asfalt yapacağız. İnşallah 2018 yılı içerisinde beldemizin alt yapı ve yol sorununu tamamen gidereceğiz. Yolalanlı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.