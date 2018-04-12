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Yolcu dolu otobüste korku dolu anlar yaşatan kişi polismiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:28 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de, geçtiğimiz Pazar günü, özel halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında kavga çıktı.

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR'de, geçtiğimiz Pazar günü, özel halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında kavga çıktı. Yolcunun silah çektiği kavga otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kavgaya karışan kişinin, A.E adlı polis memuru olduğu ve hakkında adli, idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü Küçükbakkalköy'de yaşanmıştı. Özel Halk otobüsün güvenlik kameralarına yansıyan olay iddiaya göre şöyle gelişti: Çekmeköy'den Kadıköy'e giden otobüste bulunan bir yolcu, trafik yoğunluğu nedeniyle durak harici inmek istedi. Otobüs şoförü Sultan Ahmet Yazıcı, kural dışı olduğunu söyleyerek yolcunun inmesine izin vermedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu ile şoför Yazıcı arasında yumruklaşma ve boğuşma yaşandı.

KAVGA ÇIKTI, OTOBÜS KAZA YAPTI
Kavga sırasında kontrolsüz kalan otobüs öndeki araca çarparak durdu. Yolcu dolu otobüste yaşanan kavga sırasında kimliği belirsiz kişi, şoför Yazıcı'ya silah doğrulttu. Yazıcı da o sırada kollarına atılarak, silahlı kişiyle bir süre tekrar boğuştu. Ardından otobüsün şoförü Yazıcı sinir krizleri geçirerek fenalaştı, silahlı kişi de kaçarak ortadan kayboldu. Yazıcı, yolcular tarafından çağrılan sağlık ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yazıcı, İçerenköy Polis Merkezi'ne giderek kendisine silah doğrultan kişiden şikayetçi oldu.

"POLİS OLDUĞUNU SÖYLEDİ, HERHANGİ BİR KİMLİK GÖSTERMEDİ"
Otobüsün şoförü Sultan Ahmet Yazıcı, "Boğuşurken belindeki silahı çıkardı, mermiyi ağzına verdi ve polis olduğunu söyleyerek küfürler etti. Olay daha da büyümesin diye silahın üzerine atladım. Toplu taşımada insanların hayat tehlikesi var. Polis olduğunu söyledi, herhangi bir kimlik göstermedi. Kimlik gösterse de, polis olsa dahi indirecek pozisyonum olmadığı için, orada indirmemi isteyemezdi " şeklinde konuştu.

ÜCRETSİZ KARTTAN TESPİT EDİLDİ
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, o otobüse ücretsiz kartla binenler araştırıldı. Ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu A.E. adlı polis memuruna ulaşıldı. İfadesine başvurulan A.E. "Ben durak harici yerde inmek istedim fakat otobüs şoförü izin vermedi. Ben de bir anlık refleksle kapı açma düğmesine bastım. Şoför tokat atınca ben de silah çektim" dedi.
Polis memuru A.E. hakkında adli ve idari soruşturma açıldığı öğrenildi

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