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Yolcu minibüsü çöp kamyonuna çarptı: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 18:28 | Son Güncelleme

Yolcu minibüsü çöp kamyonuna çarptı: 10 yaralı

Trabzon'un Arsin ilçesinde yolcu minibüsünün çöp kamyonuna çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Samet Çepni yönetimindeki 61 S 5160 plakalı yolcu minibüsü, Rize-Trabzon karayolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 UZ 1567 plakalı çöp kamyonuna çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre yolcu minibüsünde bulunan 10 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Rize-Trabzon karayolu, araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon trafik kazası Yaralamalı Kaza

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