Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 22 M 0018 plakalı Aleaddin Mayalık'ın idaresindeki yolcu minibüsü ile Metin Okta'nın kontrolündeki 22 BJ 588 plakalı otomobil Zübeyde Hanım Caddesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yakınında çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Oğuzhan Bıcılı, otomobil sürücüsü Okta ve otomobilde bulunan Kemal Çankaya yaralandı. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

