HABER

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 13:25 | Son Güncelleme

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 22 M 0018 plakalı Aleaddin Mayalık'ın idaresindeki yolcu minibüsü ile Metin Okta'nın kontrolündeki 22 BJ 588 plakalı otomobil Zübeyde Hanım Caddesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yakınında çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Oğuzhan Bıcılı, otomobil sürücüsü Okta ve otomobilde bulunan Kemal Çankaya yaralandı. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Meral Akşener yol haritasını açıkladıMeral Akşener yol haritasını açıkladı
CNN Türk'te Duygu Demirdağ depremi!CNN Türk'te Duygu Demirdağ depremi!
24 Haziran seçimiyle ilgili flaş gelişme!24 Haziran seçimiyle ilgili flaş gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ta teröristlerden hain saldırı! 1'i ağır 2 asker yaralı

Şırnak'ta teröristlerden hain saldırı! 1'i ağır 2 asker yaralı

Şanlıurfa'da külliye kubbesi beton dökülürken çöktü: Yaralılar var

Şanlıurfa'da külliye kubbesi beton dökülürken çöktü: Yaralılar var

Makam odasında ilginç görüntü! Görenler önce biblo sanıyor

Makam odasında ilginç görüntü! Görenler önce biblo sanıyor

Türkiye’deki tarım topraklarının yüzde 59’u erozyon tehdidi altında

Türkiye’deki tarım topraklarının yüzde 59’u erozyon tehdidi altında

AK Parti seçim merkezine silahlı saldırı

AK Parti seçim merkezine silahlı saldırı

İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!

İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.