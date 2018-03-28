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Yolcu minibüsünde gizli bölmede sigara kaçakçılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 14:41 | Son Güncelleme

Yolcu minibüsünde gizli bölmede sigara kaçakçılığı

Van'ın Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde yapılan operasyonlarda 26 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Köprüler Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada minibüsün tavanında bulunan klima içine gizlenmiş 4 bin paket sigara buldu.

Öte yandan İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde bir evin kömürlüğünde 20 bin 500 paket ve Tuşba ilçesinde bir araçta bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçakçılıklarla ilgili gözaltına alınan F.B, N.H, M.Ç. ve S.P'nin Emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
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