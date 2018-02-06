HABER

Yolcu otobüsleri için düğmeye basıldı! 2019'da zorunlu oluyor

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 07:46 | Son Güncelleme

Türkiye'de son dönemde gerek şehir içi gerekse şehirlerarası otobüslerde meydana gelen trafik kazalarını önlemek için düğmeye basan hükümet, yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlarda yeni uygulamaları devreye almaya hazırlanıyor.

Yolcu otobüsleri için düğmeye basıldı! 2019'da zorunlu oluyor

Eylül 2017'de düzenlenen 'Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı' çalıştayının ardından İçişleri Bakanlığı minibüs, midibüs, otobüs, servis araçları, belediye otobüsleri dahil yolcu taşıyan tüm araçlara 2019 sonuna kadar kamera takma zorunluluğunu getirmişti. Bakanlık şimdi de uçaklardaki karakutu sistemini toplu taşıma yapan yaklaşık 500 bin araçta zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Pilot uygulaması İETT'nin 520 aracında hayata geçirilen kara kutu sistemiyle, kaza analizi yapılabilecek.

2019'DA ZORUNLU HALE GELECEK

Sabah'ta yer alan habere göre, yüzde 99 oranında net sonuç veren karakutuların, 2019 sonuna kadar araçlara takılması zorunlu hale gelecek. Araç içi kameralarla entegre çalışacak sistemle, trafik kazalarının nedenleri net bir şekilde analiz edilecek. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, trafik kazalarının minimuma düşürülmesi amacıyla hayata geçirilen çalıştayda gündeme gelen maddelerin bir bir uygulamaya geçirildiğini söyledi. Yıldırım, "25 Ekim 2017'de Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesine göre yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullanılacak taşıtlara kamera zorunluluğu getirildi. Buna entegre olan diğer sistem de karakutu uygulamasıydı. Şimdi bu sistemin de araçlara takılması zorunlu hale getirilecek" dedi.

KAZALAR YÜZDE 50 AZALIR

Bu iki sistemin kaza sonrası en doğru tespitin yapılabilmesi açısından büyük önem taşıdığını aktaran Mustafa Yıldırım, "Bu iki sistemle devlet sorunu tespit edip, kazaya sebebiyet veren konuların önüne geçmeye çalışacak. Sürücü uyarı sistemlerinin araçlarda kullanımının da zorunlu hale gelmesiyle birlikte kazalar yüzde 50 oranında azaltılacak" diye konuştu. Sürücü uyarı sistemlerinin de zorunlu olması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile bu konuyu görüşeceklerini söyledi.

'KARA KUTU' İNCELENECEK

Araçlara takılması zorunlu hale gelecek olan kara kutu uygulamasıyla gaz ve fren pedalı, yakıt seviyesi, vites, el freni, araç hızı, arıza bilgileri, motor, aks, şanzıman ile çevresel durum; konum, rota, mesafe benzeri hususlar incelenecek. Kara kutu ve kameralardan elde edilen veriler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek. Kazanın yoldan mı, sürücü hatasından mı, araçtan mı kaynaklandığı tespit edilecek.

Uzmanlar açıkladı! Otobüs dehşetinin sebebi...Uzmanlar açıkladı! Otobüs dehşetinin sebebi...
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralıVan'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı
Üsküdar'daki otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte korkunç anlar...Üsküdar'daki otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte korkunç anlar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
OTOBÜS yolcu otobüsü Kaza

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi

İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

İlginizi Çekebilir

Bakanlar Kurulu sonrası açıkladı: Yerli WhatsApp kurduk

Bakanlar Kurulu sonrası açıkladı: Yerli WhatsApp kurduk

TSK'dan Afrin açıklaması! Acı haber geldi

TSK'dan Afrin açıklaması! Acı haber geldi

Ünlü türkücünün ağabeyine cinayetten hapis!

Ünlü türkücünün ağabeyine cinayetten hapis!

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan kimin için 'Bunlar hikâye yazıyor' dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kimin için 'Bunlar hikâye yazıyor' dedi?

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

Günlük burç yorumları 6 Şubat Salı - İrem Su'dan 2018 yılı burç yorumları

Günlük burç yorumları 6 Şubat Salı - İrem Su'dan 2018 yılı burç yorumları

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Ataşehir'de muhasebeci cinayeti

Ataşehir'de muhasebeci cinayeti

Nevşehir’e şehit ateşi düştü

Nevşehir’e şehit ateşi düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.