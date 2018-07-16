Yolcu otobüsü alev alev yandı

Kütahya'dan 25 yolcu ile Bursa'ya gelen yolcu otobüsü, Bursa Çevre Yolu'na girdikten kısa süre sonra alev aldı. Yolcuların panik yaşadığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.
Olay, dün akşam saatlerinde Kestel ilçesi Bursa Çevre Yolu'nda meydana geldi. Kütahya'dan aldığı 25 yolcu ile Bursa'ya gelen Yaşar Tiryaki (47) yönetimindeki Kütahyalılar Turizm'e ait 43 ZD 459 plakalı otobüsün, Bursa Çevre Yolu'na girdikten kısa süre sonra bilinmeyen nedenle motor kısmından duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden yolcuların uyarması üzerine sürücü Tiryaki, otobüsü sağa çekerek kapıları açtı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında ihbar üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcuların panik yaşadığı yangın cep telefonu kameralarına yansırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmaya başlandı.
Görüntü Dökümü:
-Yangın cep telefonu görüntüsü
-Yanan otobüsten görüntü
-Yolcu röportaj
-Otobüsün içinden görüntü
-Yolda kalan yolculardan görüntü
-Detaylar
Süre: 2 dk 39 sn, Boyut: 297 MB
Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)
CHP'de kurultay için imza süreci başladı
Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı
Nihal Olçok'tan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a: O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim!
Trump bombayı patlattı: Yine adayım!
Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'
Dışişleri o haberi yalanladı: Abartılı
Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat
İngiltere şokta! Sapık bakan ifşa oldu
Instagram yıldızı olmak için okulu bıraktı
Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!
BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum