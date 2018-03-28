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Yolcu otobüsü önce ağaçlara sonra istinat duvarına çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 04:01 | Son Güncelleme

Osmancık ilçesinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü önce ağaçlara sonra istinat duvarına çarptı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünün yol kenarında önce ağaçlara, sonra istinat duvarına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Trabzon-İstanbul seferini yapan Ali Osman Ulusoy firmasına ait bir yolcu otobüsü, D-100 karayolu Danişment mevkisinde önce yol kenarındaki ağaçlara, ardından istinat duvarına çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Çorum'daki hastanelere sevk edildi.

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